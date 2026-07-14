Femminicidio Pamela Genini, Francesco Dolci sarà sentito come testimone? Dubbi dopo l'indagine per vilipendio

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Francesco Dolci ha confermato che sarà sentito come testimone nel processo per l’omicidio di Pamela Genini, pur essendo indagato per il vilipendio del cadavere della ragazza. L’avvocato dell’uomo ha però sottolineato che, in quanto imputato in un processo parallelo, Dolci potrebbe avvalersi della facoltà di non rispondere per non essere costretto a riportare circostanze potenzialmente incriminanti.

Francesco Dolci sarà chiamato a testimoniare

Durante la trasmissione La Vita in Diretta di Rai 1, Francesco Dolci ha confermato che sarà chiamato a testimoniare nel processo per l’omicidio di Pamela Genini:

Io verrò sentito come testimone, anche i giornali lo hanno scritto. La dottoressa Menegazzo ha detto che verrò sentito come testimone. La sera stessa in cui Pamela è morta ho aiutato a ricostruire la dinamica di quello che era successo.

ANSA

La chiamata era in dubbio, perché Dolci è indagato in un’indagine correlata al processo, quella per il vilipendio del cadavere della ragazza.

Dolci potrebbe non rispondere

L’avvocato di Dolci ha però sottolineato che l’uomo potrebbe avvalersi della facoltà di non rispondere, che di solito non è riservata ai testimoni non imputati:

Noi valuteremo apertamente la possibilità di avvalerci della facoltà di rendere o meno testimonianza. La valutazione sarà fatta nell’interesse di far emergere la verità dei rapporti che esistevano attorno a questo fatto. Forse ti può interessare Pamela Genini, in aula il video della bodycam dei poliziotti con gli ultimi respiri: la reazione di Soncin In aula Gianluca Soncin osserva i video delle bodycam degli agenti intervenuti dopo il femminicidio di Pamela Genini e rimane indifferente

Questo deriva proprio dal fatto che Dolci potrebbe essere imputato nel processo per vilipendio. La legge, quindi, gli concede di non incriminarsi con dichiarazioni rilasciate in un altro processo correlato.

La ricostruzione dell’omicidio

Durante l’intervista, Dolci ha anche ricostruito quello che è accaduto nella notte dell’omicidio di Pamela Genini.

“In quei momenti ho cercato di richiamarla. Ho provato a scriverle e lei mi ha risposto che Gianluca Soncin era entrato in casa perché aveva fatto un doppione delle chiavi” ha spiegato.

“Quando ho visto che era vero mi sono messo in moto per chiamare i soccorsi. Ho avvisato della pericolosità del soggetto e anche del fatto che poteva essere armato” ha poi concluso.