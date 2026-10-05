Femminicidio Pamela Genini, i dubbi di Francesco Dolci dopo le scuse di Gianluca Soncin: "Non sono parole sue"

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Francesco Dolci ha commentato le parole lette in aula da Gianluca Soncin, sotto processo per aver ucciso Pamela Genini. Secondo Dolci, che a sua volta è indagato per la profanazione del corpo della ragazza presso il cimitero di Strozza, quelle parole non le avrebbe scritte Soncin, ma farebbero parte di un piano per evitargli l’ergastolo e, al contempo, vendicarsi di Dolci stesso.

Il commento di Dolci sulle parole di Soncin

Durante una puntata di Dentro la Notizia, Francesco Dolci ha commentato le parole di Gianluca Soncin, lette in aula da lui stesso, imputato per il femminicidio di Pamela Genini:

Le parole del pizzino che ha letto in aula, in cui ha chiesto scusa per aver ucciso Pamela, quelle non sono parole sue.

ANSA

“Perché non ha chiesto scusa per tutte le volte in cui l’ha picchiata, in cui l’ha violentata, in cui la minacciava di uccidere il suo cane, in cui la minacciava di uccidere sua sorella” ha poi proseguito Soncin.

La teoria di Dolci sul “pizzino” di Soncin

Dolci ha anche commentato quanto detto da Soncin, legandolo alle sue vicende giudiziarie che riguardano la profanazione del corpo di Genini.

L’ex di Genini ha dichiarato: “Sono indagato, non accusato. Questa indagine è l’ennesima mossa della quinta colonna che Soncin ha fuori dal carcere per non fargli prendere l’ergastolo”.

Dolci è indagato per la profanazione del corpo di Genini, e ha proseguito: “Quelle parole sono solo un pizzino dei suoi compari, che sono gli stessi che mi vogliono mandare in galera da innocente“.

Perché Soncin dovrebbe “vendicarsi” di Dolci

Francesco Dolci è stata la persona che ha chiamato le autorità e i soccorsi al momento del femminicidio di Pamela Genini.

Secondo quanto ricostruito, infatti, la ragazza era al telefono con Dolci quando è entrata nella sua casa di Milano, dove Soncin l’avrebbe attesa con un coltello in mano per poi ucciderla.

Dolci, sentendo al telefono quello che stava accadendo, ha contattato i carabinieri, che una volta arrivati hanno trovato Soncin ancora nella casa, sporco di sangue, insieme al cadavere di Genini.