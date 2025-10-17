Femminicidio Pamela Genini, il racconto della vicina di Gianluca Soncin: "Noi l'avevamo avvertita"
Prima del femminicidio, Pamela Genini era stata più volte vittima dei comportamenti violenti di Gianluca Soncin. Il racconto di una vicina
“Insistevamo affinché chiamasse la polizia, ma lei si rifiutava sempre”. A parlare è Giulia, una delle vicine di casa di Gianluca Soncin, l’uomo che ha commesso un femminicidio uccidendo con più di trenta coltellate la compagna, la 29enne Pamela Genini, lo scorso 14 ottobre a Milano. La testimonianza è stata raccolta dall’inviata di Dentro la notizia, il programma di approfondimento condotto da Gianluigi Nuzzi su Canale 5.
Parla la vicina di casa di Gianluca Soncin
L’inviata è a Cervia, davanti allo stabile dove Soncin viveva da circa dieci anni in affitto. È lì che, mesi prima del delitto, la violenza era già esplosa.
“In due occasioni abbiamo sentito urla”, dice Giulia. “Una volta verso fine estate: Pamela è uscita dall’appartamento gridando ‘aiuto’ e ha cominciato a suonare a tutti i campanelli. Era terrorizzata, non sapeva dove andare”.
La ragazza ricorda che la madre, allarmata dalle urla, era entrata nell’appartamento di Soncin: “Ha chiamato più volte il suo nome, ma lui non rispondeva. Poi si è fatto vedere come se nulla fosse. Mia madre gli ha chiesto: ‘Ma cosa hai fatto? Ho sentito delle urla’. E lui ha risposto tranquillo: ‘Niente, è lei che è matta. Non è successo niente’, riferendosi a Pamela.
Il conduttore, in studio, ricostruisce: “Tu sei la vicina di casa di Pamela, quando viveva a Cervia con Gianluca Soncin. Quello doveva essere un nido d’amore. Ma tua madre ti ha raccontato di averla vista terrorizzata”.
E Giulia conferma: “Sì, era in stato di shock. Aveva un vestito preso al volo, credo fosse un pigiama. Non ricordo segni visibili, ma era distrutta. Dopo questi episodi, spesso tornava a Milano e per un po’ non la vedevamo più”.
Un altro episodio risale all’inizio dell’estate: “Abbiamo sentito botte forti contro i mobili, poi lei è uscita correndo e gridando ‘aiutatemi, aiutatemi’, ricorda la vicina.
Pamela Genini rifiutava di denunciare Gianluca Soncin
“Ha suonato alla nostra porta, era sconvolta. Anche un’altra inquilina è uscita per aiutarla. L’abbiamo accompagnata dentro casa a prendere la valigia, poi giù nel cortile. Le abbiamo detto: ‘Devi chiamare qualcuno, devi chiamare la polizia, perché si parte con le liti, si parte con le botte e finisce sempre peggio’”. Ma lei non voleva. Si rifiutava sempre“.
L’autopsia sul corpo di Pamela Genini
Gli inquirenti stanno ricostruendo i mesi precedenti al delitto, nei quali Soncin aveva già mostrato un comportamento violento fatto di minacce e aggressioni. Pamela, però, non ha mai sporto denuncia, nonostante le violenze ripetute.
Nel frattempo, l’autopsia sul corpo di Pamela Genini ha confermato la ferocia del delitto: trenta coltellate, almeno tre delle quali letali al torace. Il gip di Milano, Tommaso Perna, ha definito Soncin “estremamente pericoloso” e capace di “uccidere ancora”.