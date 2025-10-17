Femminicidio Pamela Genini, il racconto della vicina di Gianluca Soncin: "Noi l'avevamo avvertita"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

“Insistevamo affinché chiamasse la polizia, ma lei si rifiutava sempre”. A parlare è Giulia, una delle vicine di casa di Gianluca Soncin, l’uomo che ha commesso un femminicidio uccidendo con più di trenta coltellate la compagna, la 29enne Pamela Genini, lo scorso 14 ottobre a Milano. La testimonianza è stata raccolta dall’inviata di Dentro la notizia, il programma di approfondimento condotto da Gianluigi Nuzzi su Canale 5.

Parla la vicina di casa di Gianluca Soncin

L’inviata è a Cervia, davanti allo stabile dove Soncin viveva da circa dieci anni in affitto. È lì che, mesi prima del delitto, la violenza era già esplosa.

“In due occasioni abbiamo sentito urla”, dice Giulia. “Una volta verso fine estate: Pamela è uscita dall’appartamento gridando ‘aiuto’ e ha cominciato a suonare a tutti i campanelli. Era terrorizzata, non sapeva dove andare”.

La ragazza ricorda che la madre, allarmata dalle urla, era entrata nell’appartamento di Soncin: “Ha chiamato più volte il suo nome, ma lui non rispondeva. Poi si è fatto vedere come se nulla fosse. Mia madre gli ha chiesto: ‘Ma cosa hai fatto? Ho sentito delle urla’. E lui ha risposto tranquillo: ‘Niente, è lei che è matta. Non è successo niente’, riferendosi a Pamela.

Il conduttore, in studio, ricostruisce: “Tu sei la vicina di casa di Pamela, quando viveva a Cervia con Gianluca Soncin. Quello doveva essere un nido d’amore. Ma tua madre ti ha raccontato di averla vista terrorizzata”.

E Giulia conferma: “Sì, era in stato di shock. Aveva un vestito preso al volo, credo fosse un pigiama. Non ricordo segni visibili, ma era distrutta. Dopo questi episodi, spesso tornava a Milano e per un po’ non la vedevamo più”.

Un altro episodio risale all’inizio dell’estate: “Abbiamo sentito botte forti contro i mobili, poi lei è uscita correndo e gridando ‘aiutatemi, aiutatemi’, ricorda la vicina.

Pamela Genini rifiutava di denunciare Gianluca Soncin

“Ha suonato alla nostra porta, era sconvolta. Anche un’altra inquilina è uscita per aiutarla. L’abbiamo accompagnata dentro casa a prendere la valigia, poi giù nel cortile. Le abbiamo detto: ‘Devi chiamare qualcuno, devi chiamare la polizia, perché si parte con le liti, si parte con le botte e finisce sempre peggio’”. Ma lei non voleva. Si rifiutava sempre“.

L’autopsia sul corpo di Pamela Genini

Gli inquirenti stanno ricostruendo i mesi precedenti al delitto, nei quali Soncin aveva già mostrato un comportamento violento fatto di minacce e aggressioni. Pamela, però, non ha mai sporto denuncia, nonostante le violenze ripetute.

Nel frattempo, l’autopsia sul corpo di Pamela Genini ha confermato la ferocia del delitto: trenta coltellate, almeno tre delle quali letali al torace. Il gip di Milano, Tommaso Perna, ha definito Soncin “estremamente pericoloso” e capace di “uccidere ancora”.