Femminicidio Pamela Genini, l'ex Francesco Dolci contro la famiglia: "Continuano a mentire, bugiardi"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

"La famiglia continua a mentire", Francesco Dolci, l’ex fidanzato di Pamela Genini, uccisa il 14 ottobre a Milano nel suo appartamento, attacca la famiglia della donna dopo la profanazione del cadavere. Il 14 aprile Francesco Dolci sarebbe stato ascoltato dagli inquirenti per circa dodici ore, mentre per l’omicidio di Pamela Genini sarebbe stato chiesto il giudizio immediato per l’ex compagno della vittima, Gianluca Soncin.

Le parole di Francesco Dolci, l’ex di Pamela Genini

Nella puntata di Mattino Cinque del 15 aprile, è stato intervistato Francesco Dolci.

In merito all’audizione, l’ex di Pamela Genini ha spiegato: "Mi sono sempre messo a disposizione degli inquirenti per aiutare a ricostruire e per consegnare alla giustizia tutte le persone che le hanno fatto del male"

Francesco Dolci ha poi raccontato di aver sempre collaborato con i carabinieri e di aver consegnato tutte le foto in suo possesso.

"Sono la memoria storica vivente rimasta di Pamela", ha motivato.

Le minacce subite da Francesco Dolci

In merito alla scelta di ascoltare anche i suoi genitori, Francesco Dolci ha raccontato che ci sarebbero stati tanti episodi anomali dopo la morte di Pamela Genini.

"Varie situazioni anomale che sono successe alla mia persona, alla mia famiglia, alla mia proprietà con continui reati", le sue parole.

"Non solo minacce ma anche violazione di domicilio continue. Ho cambiato casa perché erano arrivati una notte con il dissuasore di frequenze e mi avevano disabilitato il telefono", ha spiegato l’ex della donna morta il 14 ottobre.

Femminicidio Pamela Genini, l’attacco alla famiglia della donna

Nell’intervista a Mattino Cinque, Francesco Dolci ha anche rivelato che lui e Pamela Genini dovevano sposarsi.

"Nel 2021 io le avevo chiesto di sposarmi, poi dopo lei mi ha detto di sì, ma alla fine ci erano lasciati", ha spiegato.

"Nel 2025 aveva iniziato a frequentare Soncin, ma era sempre qua a casa mia e chiaramente mi diceva che lei voleva ritornare con me, sposarsi con me e io le dicevo sempre di no, ma perché non volevo. Dall’altra parte però l’aiutavo a scappare da questa brutta situazione dove era finita", le parole di Francesco Dolci.

Poi l’attacco alla famiglia di Pamela Genini: "La madre di Pamela aveva detto che non mi conosceva, invece ci sono i messaggi tra me e tutti i componenti della famiglia, addirittura la madre di Pamela che dice che io perseguitavo Pamela".

Infine, Francesco Dolci ha spiegato di aver rotto i rapporti con la famiglia di Pamela Genini: "Prima dicevano che non mi conoscevano poi che ero lo stalker quest’estate, queste persone continuano a mentire su di me e li ho già querelati diverse volte".