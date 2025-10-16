Femminicidio Pamela Genini, l'ex moglie di Gianluca Soncin sconvolta per l'uccisione della 29enne: le parole

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

La notizia del femminicidio di Pamela Genini è arrivata anche all’ex moglie dell’assassino. Raggiunta dai giornali, la donna ha dichiarato che non ha nulla da riferire sulla vicenda, “anche perché vogliamo al massimo rispettare la memoria della ragazza che non c’è più”. Nel frattempo, Gianluca Soncin si è avvalso della facoltà di non rispondere e il giudice ha confermato tutte le aggravanti contestate: dalla premeditazione allo stalking, dai futili motivi alla crudeltà e alla relazione affettiva.

Cosa ha detto l’ex moglie di Soncin

Raggiunta dalla cronaca, l’ex moglie di Gianluca Soncin ha deciso di rilasciare una breve dichiarazione. La riporta per intero l’agenzia Ansa. Si tratta di poche parole, ma significative. Intorno all’enorme caso mediatico che si è presto formato sul femminicidio di Pamela Genini, la donna ricorda la necessità di “rispettare la memoria della ragazza che non c’è più”.

La donna ha raccontato di essersi consultata con la famiglia e di essersi resa conto di non avere alcun rapporto con lui e, per questo, nulla da dichiarare.

Ha però voluto esprimere la propria vicinanza alla famiglia di Pamela: “Mi sento unicamente di dire che siamo addolorati e sgomenti per quello che è accaduto”. Ha quindi aggiunto che non c’è altro da dire sulla vicenda da parte loro e ha ribadito la volontà di rispettare la memoria della giovane.

La risposta composta in memoria della vittima

La cronaca nera finisce spesso per essere un banchetto ricco. Su questo “mangiano” telegiornali, giornali cartacei e online, talk show, ma anche podcast, canali social e, in alcuni casi, persino l’editoria libraria. Le parole dell’ex moglie di Soncin sono quelle di una donna che, sulla vicenda, non ha nulla da dire se non la volontà di ricordare la vittima e portare l’attenzione sul dolore che la famiglia di Pamela Genini prova in questo momento.

Sono le persone direttamente coinvolte, quelle vicine a Pamela e all’assassino, che possono avere invece qualcosa di rilevante ai fini dell’indagine da raccontare. Gli inquirenti, per questo, hanno già molti elementi: l’assassino si è avvalso della facoltà di non rispondere e il suo fermo è stato confermato, insieme a tutte le aggravanti, di cui si sono già raccolte numerose prove.

Cosa dice la famiglia di Pamela?

Da parte loro, la famiglia di Pamela ha infatti deciso di raccontare quanto fosse visibile, o meno, il conflitto tra i due. A parlare è il compagno della madre della ventinovenne uccisa. L’uomo ha raccontato che non si erano mai accorti di nulla e che, quando la vedevano, Pamela sembrava felice. Ha voluto ribadire che, se l’avessero saputo, l’avrebbero aiutata.

Ha spiegato che non avevano mai visto un graffio o un segno di violenza capace di allarmarli in modo evidente e che si fidavano del racconto della giovane, secondo cui andava tutto bene, o meglio “tutto rose e fiori”.

Ha infine raccontato dell’ultima giornata passata insieme con i genitori e con i fratelli, e di come fosse molto serena. Aveva accennato alla famiglia di avere un compagno, ma loro non lo avevano ancora conosciuto.