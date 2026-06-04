Femminicidio Pamela Genini, la madre urla "Bastardo" a Gianluca Soncin, scoppia a piangere ed esce dall'aula

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Ha preso il via nell’aula della Corte d’Assise di Milano il processo a Gianluca Soncin, accusato del femminicidio di Pamela Genini. La 29enne, di professione fotomodella, è stata uccisa con 76 coltellate la sera del 14 ottobre 2025. Al momento dell’ingresso in aula di Soncin, la madre della vittima, Una Smirnova, lo ha insultato, gridandogli “Bastardo“. La donna è poi scoppiata a piangere ed è stata accompagnata fuori dall’aula.

Al via il processo a Gianluca Soncin

Nella mattinata di giovedì 4 giugno è iniziato nell’aula della Corte d’Assise di Milano il processo che vede protagonista Gianluca Soncin, 53enne accusato del femminicidio di Pamela Genini, uccisa con 76 coltellate lo scorso 14 ottobre.

L’ex compagno Soncin è imputato per omicidio volontario pluriaggravato dalla premeditazione, dai futili motivi, dalla crudeltà e dalla relazione affettiva terminata.

ANSA

La madre di Pamela Genini contro Gianluca Soncin: “Bastardo”

Nel momento in cui Gianluca Soncin ha fatto il suo ingresso in aula, accompagnato dagli agenti della Polizia penitenziaria, la madre di Pamela Genini, Una Smirnova, lo ha insultato gridandogli “Bastardo”.

La donna, come riportato da ANSA, è poi scoppiata in lacrime ed è stata portata fuori dall’aula dal suo legale.

La richiesta della famiglia di Pamela Genini nel processo a Soncin

Pier Giuseppe Rota, compagno della madre di Pamela Genini, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti poco prima dell’inizio del processo a carico di Gianluca Soncin.

“Noi chiediamo giustizia e l’ergastolo“, ha spiegato.

Rota ha anche commentato gli ultimi sviluppi delle indagini sul vilipendio del cadavere di Pamela Genini. Per la profanazione della tomba e la sottrazione della testa è indagato a Bergamo Francesco Dolci, ex amico della 29enne, che era con lei al telefono quando è stata uccisa. Dolci chiederà di essere parte civile nel processo contro Gianluca Soncin.

Il compagno di Una Smirnova ha affermato che, sulla vicenda del vilipendio di cadavere, “gli inquirenti sono su una buona pista”.

Ancora Rota: “No comment sulla istanza di parte civile di Dolci, per me deve essere buttata via. Noi lo ignoriamo Dolci, sia stato lui o meno a fare questo, per la sua ossessione e per odio per la famiglia, ha depistato anche le indagini”.

Le indagini sul femminicidio di Pamela Genini

L’agenzia ANSA ha fatto anche un punto sulle indagini sul femminicidio di Pamela Genini: Gianluca Soncin si sarebbe procurato una copia delle chiavi per entrare nella casa dell’ex compagna. Poi avrebbe fatto irruzione nell’abitazione con un coltello preso quel giorno dalla sua collezione che teneva in casa a Cervia.

“È matto (…) che faccio?“, è stato l’ultimo disperato messaggio che Pamela Genini ha inviato a Francesco Dolci il giorno in cui è stata uccisa, dopo che l’ex compagno era entrato in casa.

Gli agenti, giunti sul posto, sono entrati nell’abitazione, ma Pamela Genini era già stata uccisa, in parte colpendola anche sul terrazzo della casa, con alcuni vicini che hanno visto la scena e sentito le urla.