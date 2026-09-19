Femminicidio Pamela Genini, la sua telefonata al 112 cinque mesi prima della morte: “Intervenite voi”

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Cinque mesi prima di essere uccisa, Pamela Genini aveva chiesto aiuto con una chiamata al 112. Il 9 maggio 2025 aveva invocato l’intervento della polizia perché Gianluca Soncin, il suo ex che poi l’avrebbe accoltellata in casa a ottobre, citofonava insistentemente. "Intervenite voi per favore, non può continuare così", diceva Pamela al telefono.

Pamela Genini e la telefonata al 112

L’audio della telefonata al 112, avvenuta il 9 maggio 2025, è stato trasmesso in esclusiva da Quarto Grado, la trasmissione condotto da Gianluigi Nuzzi su Rete4.

Nell’audio si sente Pamela Genini chiamare il 112 per chiedere aiuto cinque mesi prima di essere uccisa: "Mi sta citofonando una persona a cui avevo detto di non venire qui", dice all’inizio della chiamata.

"C’è questa persona che mi stalkera", spiega prima che le venga chiesto il nome.

La richiesta di aiuto alla polizia mentre Soncin suona al citofono

Parlando con la polizia racconta di una persona che si era presentata sotto casa sua senza che le avesse dato un appuntamento.

Dice chiaramente che si tratta di una "persona che non volevo vedere".

Interrogata su chi sia questa persona, Pamela Genini dice che si tratta del suo ex: "Una persona che avevo frequentato e che conosco".

Pamela: "Se potete intervenire voi, è tornato…"

"Lui ha detto che doveva parlarmi anche se non avevamo un appuntamento, si è presentato sotto casa e ha citofonato", dice Pamela.

A un certo punto della telefonata sembra che Soncin se ne sia andato: "Gli ho detto che chiamavo la polizia quindi forse è andato via".

Pochi secondi dopo si sente il suono del citofono: "Ecco continua, è ritornato", dice Pamela. E a quel punto si sente chiaramente suonare con insistenza.

Pamela Genini su Soncin: "Non può fare così"

"Se potete intervenire voi", insiste Pamela al telefono con la polizia. Poi si rivolge direttamente a Soncin gridando: "Gianluca sto chiamando i carabinieri se ti puoi allontanare".

"Guardi continua in questo modo, ho anche dei vicini, se potete intervenire voi, non è possibile una roba del genere, non so se sente…", prosegue ancora Pamela.

"Non può fare così", aggiungendo, spiegando poi, dopo una domanda del poliziotto, che quella era la prima volta di un comportamento simile.

"Continua a citofonare senza autorizzazione non so se sente": "Si si, stiamo venendo", si sente dire all’agente in chiusura di telefonata.

Il femminicidio di Pamela Genini

Quello di Pamela Genini è un caso di femminicidio avvenuto a Milano il 14 ottobre 2025. La vittima, una modella di 29 anni, è stata uccisa nella sua abitazione in via Iglesias dall’ex compagno Gianluca Soncin, 52 anni, che l’ha colpita con decine di coltellate dopo essere entrato di nascosto in casa usando un doppione delle chiavi.

La donna aveva già denunciato minacce e accessi al pronto soccorso per violenze fisiche.

Al dramma si è aggiunto un ulteriore macabro capitolo nel marzo 2026, quando il cadavere di Pamela è stato profanato e decapitato all’interno del cimitero di Strozza (Bergamo). Un reato per il quale è finito sotto indagine un imprenditore a lei legato in passato, Francesco Dolci, che si è sempre detto innocente.