Femminicidio Pamela Genini, Roberta Bruzzone s'infuria per il mancato codice rosso dopo il questionario

Il 4 settembre 2024 Pamela Genini si era recata al pronto soccorso dell’ospedale di Seriate, in provincia di Bergamo, con un dito rotto. Stando alle chat e alle foto condivise coi suoi amici, a causarle la frattura sarebbe stato Gianluca Soncin, colui che poco più di un anno dopo l’ha uccisa. In quell’occasione, la donna aveva compilato un questionario proprio in ospedale, rispondendo con 4 sì alle 5 domande che avrebbero dovuto far attivare il codice rosso. La procedura però non è partita e Roberta Bruzzone, psicologa forense e criminologa, si è infuriata in tv, chiedendo i nomi e i cognomi dei complici “morali” del femminicidio.

L’intervento di Roberta Bruzzone

Roberta Bruzzone è intervenuta lunedì 20 ottobre, durante la trasmissione Ore 14 condotta da Milo Infante su Rai 2.

L’esperta ha commentato la notizia della mancata attivazione del codice rosso nel caso di Pamela Genini: “Questo questionario serve unicamente per far sì che emergano in maniera chiara e inequivoca, tant’è vero che le domande sono poche ed estremamente mirate, tutti i casi in cui si deve operare in maniera immediata. Non celere, immediata“.

La psicologa forense e criminologa ha aggiunto che Pamela Genini aveva risposto sì “a tutti gli indicatori che avrebbero dovuto, purtroppo ne parliamo al condizionale, far scattare immediatamente il codice rosso, a prescindere dalla sua volontà o meno di fare denuncia. Perché era tutta roba procedibile d’ufficio. E quel questionario serve proprio a questo, a far sì che le donne in un momento di grandissima confusione, fragilità, manipolate, vessate, distrutte, annichilite, possano avere un appiglio dal mondo esterno dei professionisti, che dovrebbero cogliere questi aspetti“.

E ancora: “Se perdi quel momento perdi anche quella donna, e questo caso lo dimostra in maniera veramente intollerabile. Questa è una storia che secondo me ci riserverà ancora tante altre brutte sorprese, ma quando ho letto quel questionario ho capito che in Italia si fanno tante chiacchiere… panchine rosse, fiaccolate… ma quando c’è davvero da attivarsi siamo veramente messi malissimo“.

I complici “morali” del femminicidio di Pamela Genini

Roberta Bruzzone ha poi battuto il tasto, dicendo di augurarsi di sapere “chi ha deciso di non procedere, di non attivarsi come avrebbe dovuto, perché credo che in qualche modo ci sia una complicità morale, quanto meno, di ciò che è accaduto dopo. E se cominciassimo forse a metterci le facce i nomi e cognomi di chi non fa quello che deve, a tutti i livelli e in tutte le sedi, forse sì che avremo qualche risposta in più.

Le responsabilità di Gianluca Soncin

Resta il fatto che, secondo Bruzzone, “Pamela è vittima di tanti soggetti, come ultimo Soncin, ma prima ce ne sono degli altri”.

Sul killer, l’esperta ha previsto che “risponderà a mio modo di vedere col massimo della severità che il nostro ordinamento prevede (ossia l’ergastolo, ndr)”.

Ha aggiunto però che “questa è una storia che va approfondita. Per quanto nulla tolga a lui quello che ha fatto e la gravità di quello che ha commesso, qua si è inceppato troppo presto il meccanismo che porta alle donne la possibilità di salvarsi. Ed è giusto documentare perché si sia inceppato, dove e chi sia il protagonista di questa situazione, perché non è giusto che una donna muoia quando ha chiesto aiuto in maniera così chiara“.