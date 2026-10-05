Femminicidio Pamela Genini, Soncin chiede scusa alla famiglia dopo le 76 coltellate: la frase sul "perdono"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Il 53enne Gianluca Soncin, unico imputato per il femminicidio della 29enne Pamela Genini, si è scu0sato con la famiglia della vittima e ha dichiarato di volersi assumere le responsabilità per il dolore causato. Soncin lo ha fatto tramite dichiarazioni spontanee in aula, alla terza udienza del processo per l’omicidio dell’ex fidanzata.

Pamela Genini, le scuse in aula di Gianluca Soncin

Dal banco degli imputati, Soncin accanto ai suoi legali, nella mattinata di lunedì 5 ottobre, prima della audizione dei testimoni, ha chiesto di poter rendere dichiarazioni spontanee. A voce bassa ha letto poche righe scritte a mano su un foglio. Era la prima volta che Soncin parlava in aula.

Questo il contenuto del foglietto: “In questo momento di profondo dolore e grande tristezza desidero rivolgere alla famiglia Genini le mie più sentite scuse“, ha detto Soncin alla Corte.

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“So che il perdono è qualcosa che non si può pretendere e comprendo pienamente il peso delle mie azioni, da quel giorno le nostre vite sono profondamente cambiate”, ha aggiunto Soncin.

E ancora: “Non mi resta che assumermi fino in fondo le conseguenze per il dolore che ho causato con senso di responsabilità“.

In aula, ad ascoltare in silenzio, c’era il fratello di Pamela, Nicola Genini. La Stampa scrive che l’uomo non ha reagito alle parole dell’assassino della sorella. Nel corso dell’udienza sono stati sentiti i vicini di casa della ragazza.

Il femminicidio di Pamela Genini

Gianluca Soncin ha ucciso Pamela Genini la sera del 14 ottobre 2025. L’uomo si era procurato un doppione delle chiavi di casa della ragazza ed è entrato nell’appartamento di via Iglesias a Milano.

Pamela, nel frattempo, si era rifugiata in bagno e tramite il cellulare chiedeva aiuto all’amico ed ex fidanzato Francesco Dolci: “Non so che fare, chiama la polizia”.

Poi il femminicidio, con 76 coltellate, prima sul terrazzino dell’abitazione e poi in casa. Gianluca Soncin è accusato di omicidio pluriaggravato.

Pamela Genini, vilipendio di cadavere

Parallelamente, è in corso un secondo filone che riguarda Pamela Genini: qualcuno si è introdotto nel cimitero di Strozza, in provincia di Bergamo, e ha sottratto la testa al cadavere. Per la profanazione è indagato Francesco Dolci, che si professa estraneo ai fatti e tira in ballo pericolosi giri nei quali sarebbe rimasta coinvolta Pamela.