Femminicidio Sara Campanella, i familiari denunciano la madre di Stefano Argentino per favoreggiamento

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Il femminicidio di Sara Campanella non si concluderà con una condanna: la Corte d’assise di Messina si è pronunciata per il non luogo a procedere per estinzione del reato. I familiari di Sara hanno però deciso di denunciare la madre di Stefano Argentino per favoreggiamento e concorso nella commissione del reato.

Udienza lampo: non luogo a procedere

Quella che si è svolta a Messina è stata un’udienza lampo e in breve la Corte d’assise si è pronunciata per il “non luogo a procedere per estinzione del reato per morte del reo”. Si trattava di un passaggio necessario per aprire e chiudere il processo contro Stefano Argentino, morto suicida nel carcere dove era detenuto in attesa proprio del processo.

La famiglia di Sara Campanella e i suoi legali si sono ritrovati nell’aula per ascoltare la sentenza e per annunciare il passaggio successivo per ottenere giustizia per la figlia. Durante il punto stampa hanno raccontato di aver depositato agli atti una memoria nella quale annunciano la volontà di procedere contro la madre di Stefano Argentino.

video Mediaset Fuori dalla Corte d’assise di Messina

Si valuterà la sussistenza delle ipotesi di favoreggiamento e concorso nella commissione del reato commesso dal figlio, che ha premeditato l’omicidio di Sara Campanella.

Complicità della madre? Ipotesi di reato

Quella presentata dai legali della vittima, La Torre, Barbera e Meandro, è una memoria nella quale annunciano che presenteranno l’esposto alla Procura di Messina per valutare l’ipotesi di favoreggiamento e concorso nella commissione del reato.

La denuncia sarebbe nei confronti di Daniela Santoro, madre di Stefano Argentino, con l’ipotesi di reati di favoreggiamento e concorso morale. Nella memoria sono stati allegati i messaggi che madre e figlio si sono scambiati. Questi, secondo i legali della famiglia Campanella, mostrerebbero Santoro aver tentato di aiutare il figlio a fuggire e a nascondersi dopo l’omicidio.

C’è inoltre da considerare il fatto che Argentino avesse premeditato l’omicidio di Sara Campanella. In casa sua è stato trovato un diario sul quale appuntava la volontà di uccidere la giovane collega di università. Nel diario era presente una foto di Sara con la scritta “ti odio e ti ucciderò”.

Le parole della famiglia Campanella

“Ci aspettiamo la verità, quella che sinora è stata cambiata, adattata alle proprie convenienze”, ha detto Cetty Zaccaria, madre di Sara Campanella, uscendo dal tribunale di Messina dove la Corte d’assise ha disposto il non luogo a procedere. “Sara era amore e continuerà a dare amore”, ha aggiunto.

Gli avvocati della famiglia Campanella, Cettina La Torre, Filippo Barbera e Riccardo Meandro, hanno depositato una memoria nella quale annunciano che presenteranno un esposto nei confronti di Santoro. La famiglia si impegna inoltre in un’associazione che porterà il nome di Sara e che avrà l’obiettivo di combattere la violenza di genere.