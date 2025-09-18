Femminicidio Sara Campanella, legali della famiglia contro la madre di Stefano Argentino: spuntano i messaggi

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

I legali della famiglia di Sara Campanella hanno depositato una memoria presso il Tribunale di Messina. Nel documento sono presenti le accuse contro la madre di Stefano Argentino, il reo confesso del femminicidio che si è tolto la vita in carcere. Secondo i genitori della vittima Daniela Santoro, madre del ragazzo, avrebbe aiutato il figlio sia prima che dopo il femminicidio e sarebbe stata a conoscenza delle sue ossessioni. A supportare questa tesi ci sarebbero dei messaggi.

I messaggi della madre di Stefano Argentino

La notizia è stata pubblicata nella nuova edizione del settimanale Giallo. Daniela Santoro “conosceva l’ossessione del figlio” e “non ha fatto nulla per fermarlo”. È quanto si legge nella memoria depositata dagli avvocati della famiglia di Sara Campanella – Cettina La Torre, Filippo Barbera e Riccardo Meandro – presso il Tribunale di Messina.

Come noto, il reo confesso Stefano Argentino si è tolto la vita in carcere. Il 10 settembre sarebbe dovuto comparire davanti ai giudici della Corte d’Assise, ma dopo la sua morte, come prevede il codice penale, il processo non avrà luogo.

ANSA I funerali di Sara Campanella. Secondo i genitori, la madre di Stefano Argentino avrebbe favorito l’ossessione del figlio per la vittima

Alla memoria depositata, i legali hanno aggiunto la stampa di alcuni messaggi scambiati tra Daniela Santoro e il figlio Stefano Argentino. In questa corrispondenza il reo confesso confesso “metteva a conoscenza la madre dei pedinamenti che faceva a Sara” e, in uno dei messaggi, “le dice che era scesa dall’autobus e che aveva cambiato lo zaino”.

Secondo i genitori di Sara Campanella la madre di Argentino non avrebbe fatto nulla per far desistere il figlio. “Abbiamo depositato anche i messaggi in cui la madre diceva espressamente al ragazzo di non rassegnarsi. Frasi come ‘dai tempo al tempo‘ oppure ‘volere è potere‘”. Secondo la difesa della famiglia Campanella in questo modo Daniela Santoro avrebbe incitato il figlio a continuare nei tentativi di avvicinare Sara.

La chat prima del femminicidio

Il 1° settembre le telecamere di Dentro la notizia, il format condotto da Gianluigi Nuzzi, hanno raggiunto la casa dei genitori di Stefano Argentino. La madre, Daniela Santoro, ha mostrato una chat intercorsa tra lei e il figlio prima del femminicidio di Sara Campanella.

Il figlio le aveva scritto: “Ho in mente che mi ha detto ‘ti amo’ due volte“, poi aveva citato le parole che gli avrebbe riferito Sara Campanella: “Che vuoi, che dico che ti amo?”. Nella stessa chat la madre gli aveva risposto: “Non ti ha detto ‘ti amo’, ti ha detto che non è interessata e che te la devi togliere dalla testa. E così devi fare”, poi aveva aggiunto: “Altrimenti risulti pesante e ridicolo, e stupido. Basta”.

La denuncia dei genitori di Sara Campanella

Il 10 settembre, come già detto, Stefano Argentino sarebbe dovuto comparire di fronte ai giudici della Corte d’Assise di Messina, ma quel giorno in aula è stato deciso il non luogo a procedere. Il 6 agosto, infatti, il 27enne si è tolto la vita nella sua cella del carcere Gazzi.

Dopo l’udienza i genitori di Sara Campanella, Maria Concetta Zaccaria e Rosario Alessandro Campanella, hanno annunciato la querela nei confronti della madre di Argentino con l’accusa di favoreggiamento e concorso morale. Tra i motivi della denuncia c’è il presunto aiuto che Daniela Santoro avrebbe dato al figlio dopo il femminicidio, quando lo aveva portato con sé presso il b&b di proprietà della famiglia.

L’avvocato Giuseppe Cutrera, che difende la famiglia Argentino, parla di “accanimento nei confronti di una mamma che ha perso un figlio”.