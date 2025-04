Femminicidio Sara Campanella, Stefano Argentino "non mangia e vuole morire": le rivelazioni dell'avvocato

Da quattro giorni Stefano Argentino “non mangia, non beve e insiste nella propria volontà di voler morire“. Lo riferisce l’avvocato Stefano Andolina, che lo assiste insieme alla collega Rosa Campisi. Il 27enne, reo confesso, si trova al carcere di Gazzi, Messina, con l’accusa di aver ucciso la 22enne Sara Campanella.

Stefano Argentino “è provato”, parla il legale

“Sta male, da quattro giorni non mangia e non beve, insiste nella propria volontà di voler morire”, sono le rivelazioni di Stefano Andolina, legale difensore di Stefano Argentino, riferite all’Adnkronos. Andolina assiste il 27enne insieme alla collega Rosa Campisi dopo la rinuncia al mandato di Raffaele Leone, l’avvocato di fiducia inizialmente nominato dalla famiglia del reo confesso.

All’Adnkronos il difensore di Argentino rivela che il suo assistito “parla poco ed è sotto choc“, per questo gli agenti della polizia penitenziaria avrebbero chiesto ai due difensori “di convincerlo a mangiare“.

Fonte foto: ANSA Il luogo in cui si è consumato il femminicidio di Sara Campanella, a Messina.

Andolina e la collega Campisi lo hanno incontrato per la prima volta venerdì 4 aprile nel luogo di detenzione. “Nei prossimi giorni avremo modo di approfondire quanto successo”, riferisce il legale all’Adnkronos.

Stefano Argentino ha confessato di essere l’esecutore materiale del femminicidio di Sara Campanella. La vittima, 22 anni, è stata uccisa intorno alle 17 di lunedì 31 marzo mentre percorreva via Gazzi per raggiungere la fermata dell’autobus dopo aver seguito una lezione presso il Policlinico Universitario, dove era iscritta al corso di laurea in Biotecnologie.

La madre lo avrebbe salvato dal suicidio

Durante le prime fasi delle indagini è stata avanzata l’ipotesi che la madre del 27enne, Daniela Santoro, avrebbe aiutato il figlio a fuggire da Messina dopo il femminicidio. Argentino, infatti, non disponeva di un mezzo proprio per spostarsi – diversamente da quanto riportato nelle prime battute di stampa – e per questo si sospettava che il giovane fosse stato aiutato da qualcuno a lui molto vicino.

La posizione della donna è stata chiarita dalla diretta interessata con dichiarazioni spontanee rese agli inquirenti il 4 aprile. Il 31 marzo Daniela Santoro stava viaggiando da Noto ad Avola (Siracusa) per un appuntamento e avrebbe ricevuto una telefonata dal figlio che le avrebbe comunicato la sua intenzione di togliersi la vita. Per questo la madre avrebbe deciso di dirigersi verso Messina per soccorrere il 27enne, rimanendo con lui al telefono per l’intero tragitto.

La stessa versione è stata confermata all’Adnkronos dall’avvocato Andolina: “È andata a Messina non per aiutarlo a fuggire ma per cercare di salvargli la vita“.

La telefonata dopo il femminicidio di Sara Campanella

Sempre l’avvocato di Stefano Argentino riferisce all’Adnkronos che il suo assistito, al telefono con la madre, “ripeteva: ‘Sono un fallito, nella mia vita non sono riuscito a fare niente'” dopo averle mandato la sua posizione. Durante la chiamata il 27enne non avrebbe fatto menzione del femminicidio, cosa che infine avrebbe fatto – scrive sempre Adnkronos – in auto con la madre, mentre i due stavano per arrivare a Noto.

Quindi, la sosta presso il b&b gestito dalla famiglia. L’avvocato Andolina precisa che la donna intendeva “tranquillizzare il figlio e accompagnarlo poi in caserma”, ma le forze dell’ordine sono arrivate prima.