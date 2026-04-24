Femminicidio Stefania Rago a Foggia, il marito Antonio Fortebraccio avrebbe sparato con la pistola d'ordinanza

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

È stato fermato con l’accusa di omicidio volontario aggravato e portato in carcere Antonio Fortebraccio, il 48enne che ha confessato il femminicidio della moglie Stefania Rago, di 46 anni, a Foggia. L’uomo, guardia giurata, le avrebbe sparato quattro colpi con la sua pistola di ordinanza all’interno della loro abitazione.

Femminicidio Stefania Rago a Foggia

L’ennesimo femminicidio è avvenuto nella serata di giovedì 23 aprile a Foggia, all’interno di un appartamento in via Salvemini.

La vittima è Stefania Rago, 46 anni, uccisa dal marito Antonio Tommaso Fortebraccio, 48 anni.

ANSA

Lei lavorava come collaboratrice domestica, lui come guardia giurata. La coppia ha due figli maggiorenni, che non erano in casa al momento del delitto.

Fermato il marito, ha confessato

A chiamare i soccorsi è stato lo stesso Fortebraccio, costituendosi ai carabinieri.

Portato in caserma, l’uomo ha confessato di aver ucciso la moglie.

Nella mattinata di oggi, venerdì 24 aprile, è stato sottoposto a fermo con l’accusa di omicidio volontario aggravato dal vincolo coniugale e portato in carcere. Lo riporta Ansa.

Antonio Fortebraccio avrebbe sparato con la pistola d’ordinanza

Stando a quanto raccontato dall’uomo e ricostruito dai carabinieri, prima del femminicidio ci sarebbe stata una violenta lite tra i due.

Il 48enne avrebbe impugnato la sua pistola di ordinanza e avrebbe sparato alla moglie quattro colpi, che non le hanno lasciato scampo.

L’uomo ha quindi chiamato i carabinieri, li ha aspettati sul posto e si è consegnato senza opporre resistenza.