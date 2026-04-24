Femminicidio Stefania Rago a Foggia uccisa da Antonio Fortebraccio, padre Pino in lacrime: "Voleva lasciarlo"

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

“Era un angelo, una bravissima ragazza. Voleva lasciarlo”. Sono le parole cariche di strazio di Pino Rago, il padre di Stefania Rago, la donna di 46 anni uccisa a Foggia nella serata di giovedì 23 aprile. L’uomo, intervistato dalle telecamere di Dentro la Notizia, ha tracciato il profilo di un rapporto segnato da una gelosia ossessiva e soffocante da parte del marito, Antonio Fortebraccio, 48 anni.

Femminicidio Stefania Rago: la ricostruzione

Il femminicidio è avvenuto nell’appartamento della coppia in via Salvemini, dove l’uomo, di professione guardia giurata, ha esploso quattro colpi con la sua pistola d’ordinanza contro la moglie al culmine di una violenta lite.

Dopo l’omicidio, Antonio Fortebraccio si è presentato spontaneamente in caserma dai carabinieri. Inizialmente in stato di shock e con ricordi frammentari, è stato sottoposto a un interrogatorio fiume durato oltre sei ore.

Nella mattinata di venerdì 24 aprile, è scattato ufficialmente il fermo con l’accusa di omicidio volontario aggravato dal vincolo coniugale.

L’avvocata Rosa Archidiacono, legale di Antonio Fortebraccio, ha commentato lo stato emotivo del suo assistito dopo il lungo interrogatorio in caserma.

“Era sotto shock e non ricordava nulla”, ha dichiarato ai microfoni di FoggiaToday, descrivendo un uomo in totale stato di confusione durante le sei ore di confronto con gli inquirenti.

Le testimonianze dei vicini di casa

Secondo le testimonianze dei vicini, la tragedia si sarebbe consumata in due tempi: i primi due spari, seguiti dalle grida di un acceso diverbio, e infine le ultime due detonazioni che hanno preceduto il silenzio definitivo.

I due figli maggiorenni della coppia non erano presenti in casa al momento della sparatoria.

Le lacrime del padre di Stefania Rago

Il movente del femminicidio sembra affondare le radici in un controllo totale che l’uomo cercava di esercitare sulla vittima.

Pino Rago, visibilmente provato, ha spiegato a Dentro la notizia come la figlia non avesse mai denunciato le vessazioni subite, nonostante la situazione fosse ormai insostenibile.

“Lui era troppo geloso. Lei andava in palestra e lui era geloso. Era geloso di tutto“, ha dichiarato l’uomo, confermando che Stefania Rago aveva ormai maturato la decisione definitiva di mettere fine al matrimonio.

Proprio la volontà di riconquistare la propria libertà potrebbe essere stata la scintilla che ha scatenato la furia omicida del marito.