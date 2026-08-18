Femminicidio - suicidio a Camponogara, Dino Keber era stato segnalato più volte per violenze alle ex

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Dopo il femminicidio – suicidio a Camponogara è emerso che Dino Keber, sospettato di aver ucciso l’ex compagna Tania Terrin prima di suicidarsi, sarebbe stato segnalato più volte per violenze alle ex. La mamma di Tania Terrin ha rivelato che Keber “era stato denunciato 7 o 8 volte” durante il rapporto con la figlia.

Femminicidio – suicidio a Camponogara: cos’è successo

Stando alla prima ricostruzione dei fatti riportata dal Corriere della Sera Dino Keber, meccanico di 43 anni, avrebbe strangolato l’ex fidanzata 39enne Tania Terrin, lasciandola senza vita nel salotto. Poi si sarebbe diretto nella sua officina, dove è stato ritrovato impiccato.

La Procura di Venezia indaga per omicidio-suicidio per quanto accaduto tra la sera di Ferragosto e domenica 16 nell’abitazione dove è stato commesso il delitto, a Camponogara, e a Dolo. Entrambi i corpi sono stati rinvenuti domenica, nel pomeriggio quello dell’uomo e verso le 21 quello della donna.

Chi era Dino Keber

Il Corriere della Sera ha riportato che Dino Keber avrebbe tentato di uccidere Tania Terrin già in primavera, quando lui lo aveva denunciato.

Non solo: le precedenti compagne di Dino Keber avrebbero raccontato di rapporti segnati dalla violenza. Nello specifico, alcune lo avrebbero lasciato dopo aver subito aggressioni, altre lo avrebbero segnalato alle forze dell’ordine.

Per i vicini, Dino Keber era semplicemente Dino, il meccanico dell’officina ricavata in casa a pochi passi dal passaggio a livello di Sambruson di Dolo.

“Mi è sempre sembrato un ragazzo per bene, per me era come un figlio”, ha raccontato un anziano, incredulo per la ricostruzione sul femminicidio-suicidio.

La madre di Tania Terrin: “Denunciato Dino Keber 7 o 8 volte”

Al quotidiano ha rilasciato alcune dichiarazioni anche Mariella Forner, mamma di Tania Terrin.

La donna ha confermato quanto accaduto in primavera: “Tania si era convinta a querelarlo dopo i fatti accaduti ad aprile. Era Pasqua. Lui l’aveva convinta a riprovarci, sembrava andasse meglio e invece quando poi Tania era andata a casa sua, Dino le aveva stretto le mani attorno al collo così forte da farle perdere i sensi”.

La madre di Tania Terrin ha spiegato che, in totale, Keber è stato denunciato”7 o 8 volte, 3 io, 3 lei dai carabinieri e 2 o 3 anche suo padre, che non vive con me. Siamo separati. C’è stato anche l’ammonimento del questore“.

Mariella Forner ha anche confermato che “Dino aveva avuto gli stessi problemi con altre compagne precedenti, almeno quattro. Noi lo abbiamo saputo solo dal verbale dell’Arma, mia figlia non era al corrente della sua aggressività”.

La mamma di Tania Terrin ha riferito che la figlia e Keber stavano insieme “da due anni circa” e ha definito “turbolento” il loro rapporto: “Si erano lasciati e ripresi molte volte. (…) Avevano anche provato a convivere, ma le cose non erano andate bene. Poi la prima aggressione. Lui le aveva tirato un pugno, graffiandola e facendole male a un timpano. Si separavano, ma Dino stava distante da lei un mese al massimo, poi tornava. Lei lo perdonava e riprendeva a tartassarla. Messaggi, telefonate, scene di gelosia, controllo del telefono, pedinamenti”.