Femminicidio - suicidio a Camponogara vicino Venezia, uccide l'ex e poi si toglie la vita: lo aveva denunciato

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Ha ucciso l’ex compagna che l’aveva denunciato e si è tolto la vita. Un caso di femminicidio-suicidio si è verificato nel Veneziano, dove il corpo della 39enne Tania Terrin è stato trovato nella sua abitazione di Camponogara. Secondo le prime informazioni, la donna sarebbe stata soffocata dall’ex Dino Keber, 43 anni, che sarebbe poi tornato a casa sua per suicidarsi.

Il femminicidio-suicidio in provincia di Venezia

L’uomo è stato trovato impiccato nella tarda serata di domenica 16 agosto nel suo appartamento di Dolo, comune in provincia di Venezia confinante con quello in cui viveva Terrin.

Da quanto ricostruito finora, in seguito al ritrovamento i carabinieri di Camponogara si sono diretti nell’abitazione della 39enne, dove hanno scoperto il cadavere della donna.

©️ 2024 OpenMapTiles | ©️ 2024 OpenStreetMap contributors | ©️ 2024 TomTom | Tuttocittà

Il corpo della donna trovato a Camponogara

Stando a quanto riferito dal quotidiano La Nuova Venezia, la 39enne sarebbe stata uccisa probabilmente per soffocamento nella notte tra il 15 e il 16 agosto.

I militari dell’Arma stanno indagando sull’accaduto, a partire dalla verifica delle cause delle morti, accertando gli orari dei fatti e i movimenti dei due nella serata di Ferragosto.

La denuncia della 39enne

In corso di ricostruzione anche le circostanze della fine della relazione della coppia e il contesto in cui si è originato il femminicidio-suicidio.

Il 43enne aveva ricevuto un ammonimento ufficiale da parte del Questore di Venezia dopo la denuncia fatta dall’ex compagna al termine della loro storia.

Da quanto riportato dalla stampa locale, a seguito del provvedimento i rapporti tra i due sarebbero tornati a una fase di distensione.

Stretto riserbo sulla dinamica della vicenda da parte delle forze dell’ordine che indagano sul caso.