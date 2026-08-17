Femminicidio - suicidio a Camponogara vicino Venezia, uccide l'ex e poi si toglie la vita: lo aveva denunciato
Un 43enne ha ucciso l'ex 39enne a Camponogara, in provincia di Venezia, prima di tornare a casa e togliersi la vita: indagini sul femminicidio-suicidio
Ha ucciso l’ex compagna che l’aveva denunciato e si è tolto la vita. Un caso di femminicidio-suicidio si è verificato nel Veneziano, dove il corpo della 39enne Tania Terrin è stato trovato nella sua abitazione di Camponogara. Secondo le prime informazioni, la donna sarebbe stata soffocata dall’ex Dino Keber, 43 anni, che sarebbe poi tornato a casa sua per suicidarsi.
- Il femminicidio-suicidio in provincia di Venezia
- Il corpo della donna trovato a Camponogara
- La denuncia della 39enne
Il femminicidio-suicidio in provincia di Venezia
L’uomo è stato trovato impiccato nella tarda serata di domenica 16 agosto nel suo appartamento di Dolo, comune in provincia di Venezia confinante con quello in cui viveva Terrin.
Da quanto ricostruito finora, in seguito al ritrovamento i carabinieri di Camponogara si sono diretti nell’abitazione della 39enne, dove hanno scoperto il cadavere della donna.
Il corpo della donna trovato a Camponogara
Stando a quanto riferito dal quotidiano La Nuova Venezia, la 39enne sarebbe stata uccisa probabilmente per soffocamento nella notte tra il 15 e il 16 agosto.
I militari dell’Arma stanno indagando sull’accaduto, a partire dalla verifica delle cause delle morti, accertando gli orari dei fatti e i movimenti dei due nella serata di Ferragosto.
La denuncia della 39enne
In corso di ricostruzione anche le circostanze della fine della relazione della coppia e il contesto in cui si è originato il femminicidio-suicidio.
Il 43enne aveva ricevuto un ammonimento ufficiale da parte del Questore di Venezia dopo la denuncia fatta dall’ex compagna al termine della loro storia.
Da quanto riportato dalla stampa locale, a seguito del provvedimento i rapporti tra i due sarebbero tornati a una fase di distensione.
Stretto riserbo sulla dinamica della vicenda da parte delle forze dell’ordine che indagano sul caso.