Femminicidio-suicidio a Castel Maggiore, secondo l'autopsia Adriana Mazzanti è stata strangolata dal marito

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Sono arrivati sabato 25 aprile, agli organi di stampa, i risultati dell’autopsia condotta sui corpi di Adriana Mazzanti (63 anni) e del marito Mauro Zaccarini (73). L’esame è stato eseguito dal medico legale Matteo Tudini su incarico del pm Federica Messina per far luce sul femminicidio-suicidio consumatosi a Torre Verde, frazione di Castel Maggiore, in provincia di Bologna. Secondo i risultati la donna è stata strangolata dall’uomo, che successivamente si è tolto la vita impiccandosi a una trave dell’abitazione in cui la coppia viveva.

Adriana Mazzanti è stata strangolata, secondo l’autopsia

Il risultato dell’autopsia condotta dal medico legale Matteo Tudini sui corpi di Adriana Mazzanti e Mauro Zaccarini scioglie ogni dubbio: la donna, 63 anni, è stata strangolata a mani nude dal marito.

Con questo risultato gli investigatori confermano quanto emerso dalla prima ispezione cadaverica condotta sui due cadaveri rinvenuti martedì 21 aprile dal figlio della coppia, Claudio Zaccarini, che ha dato l’allarme.

Le indagini non si fermano e continuano con il lavoro dei carabinieri di Borgo Panigale e della sezione investigazioni scientifiche. Secondo questa prima ricostruzione, resa possibile proprio grazie all’autopsia, Zaccarini avrebbe dunque strangolato la moglie per poi togliersi la vita impiccandosi al primo piano dell’abitazione con dei cavi elettrici.

Adriana e Mauro vivevano insieme, ma la coppia non esisteva più. I due avevano avviato le pratiche legali per la separazione, una situazione che aveva portato l’uomo sull’orlo della depressione in quanto non sarebbe riuscito ad accettare la fine del matrimonio. Lo riporta il Corriere della Sera nell’edizione di Bologna.

Il femminicidio-suicidio a Castel Maggiore

I fatti risalgono al pomeriggio di martedì 21 aprile. Claudio Zaccarini, 45 anni, dalla sera prima non riusciva a mettersi in contatto con il padre Mauro. Claudio è nato da un matrimonio precedente dell’uomo.

Preoccupato, il 45enne si è portato in via Lame per accertarsi che fosse tutto a posto e ha scoperto la tragedia. Il padre è stato trovato impiccato a una trave della mansarda dell’abitazione. Il corpo di Adriana Mazzanti, invece, giaceva sul pavimento della cucina.

Adriana Mazzanti e Mauro Zaccarini si stavano separando

Come anticipato, da tempo il matrimonio tra Adriana e Mauro esisteva soltanto sulla carta. Per questo motivo la coppia, dopo vari ripensamenti, aveva deciso di avviare l’iter per la separazione. Questo tipo di vissuto aveva fatto precipitare l’uomo nella spirale della depressione, uno stato di cose di cui amici, parenti e conoscenti erano al corrente.

Bologna Today scrive che nell’abitazione di via Lame i carabinieri avrebbero rinvenuto un biglietto scritto da Zaccarini in cui l’uomo avrebbe espresso la sua volontà di togliersi la vita senza, però, fare riferimenti all’uccisione della moglie.