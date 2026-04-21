Femminicidio-suicidio a Castel Maggiore, uccide la moglie e poi si toglie la vita: figlio trova corpi in casa

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Sgomento a Castel Maggiore, comune di circa 18mila abitanti in provincia di Bologna, per quello che sembra essere un caso di femminicidio-suicidio: moglie e marito sono stati trovati morti nella loro abitazione, un casolare con corte interna nella frazione rurale di Torre Verde. Le vittime sono il 73enne Mauro Zaccarini e la 63enne Adriana Mazzanti. I corpi sono stati trovati dal figlio avuto da Zaccarini da una precedente relazione.

Morti Adriana Mazzanti e Mauro Zaccarini

Il corpo della donna è stato trovato riverso a terra in cucina mentre quello dell’uomo, che si è impiccato, era nello studio al primo piano. Al suo arrivo, il figlio 45enne ha lanciato l’allarme, insieme a un vicino di casa, che ha portato all’intervento di sanitari del 118 e carabinieri.

L’uomo si era recato nella casa di Torre Verde dopo un gran numero di telefonate rimaste prive di risposta. Il ritrovamento è avvenuto nel primo pomeriggio di martedì 21 aprile, ma l’omicidio-suicidio sarebbe avvenuto tra la notte e le prime ore del mattino.

Le indagini

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Borgo Panigale e della stazione locale. Le indagini sono coordinate dalla pm Federica Messina della Procura di Bologna, mentre gli investigatori stanno lavorando per ricostruire la dinamica dei fatti e il contesto familiare.

Secondo quanto emerso, non sarebbero mai stati segnalati interventi delle forze dell’ordine nell’abitazione e la coppia non risultava seguita dai servizi sociali, come confermato dal sindaco Luca Vignoli.

Ipotesi femminicidio

Al momento l’ipotesi principale è quella di un omicidio-suicidio, ma gli inquirenti stanno valutando anche altre possibilità dal momento che non sono state riscontrate ferite da arma da taglio o da fuoco sul corpo della donna.

Un elemento al vaglio degli investigatori riguarda alcuni biglietti che l’uomo avrebbe lasciato prima di togliersi la vita. La coppia sarebbe stata in fase di separazione, come riportato dal Resto del Carlino.

Zaccarini e Mazzanti erano noti a Castel Maggiore anche per la loro attività artistica: si esibivano insieme, sotto il nome di “Adriana e Mauro super duo”, durante feste di paese come duo musicale. L’attività si era poi interrotta in seguito a dissapori personali, come scrive Repubblica.