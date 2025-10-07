Femminicidio - suicidio a Castelfranco Emilia a Modena, 92enne uccide la moglie 88enne e si toglie la vita

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Tragedia in pieno centro a Castelfranco Emilia, in provincia di Modena, dove si è verificato un caso di femminicidio – suicidio. Stando a una prima ricostruzione, nel pomeriggio del 7 ottobre un uomo di 92 anni avrebbe prima ucciso la moglie 88enne, per poi togliersi la vita gettandosi da una finestra.

Femminicidio – suicidio a Castelfranco Emilia: la ricostruzione

Un caso di presunto femminicidio – suicidio ha scosso Castelfranco Emilia, in provincia di Modena, dove un uomo di 92 anni avrebbe ucciso la moglie per poi togliersi la vita.

La tragedia si è consumata nel pomeriggio del 7 ottobre, in pieno centro.

Il ritrovamento del cadavere dell’uomo è avvenuto in strada, ad opera di alcuni passanti, in via Saietti a Castelfranco Emilia

Nonostante le cause e l’esatta dinamica siano ancora da chiarire, stando a una prima ricostruzione l’uomo avrebbe ucciso la moglie 88enne in casa al piano terra.

Successivamente, il 92enne sarebbe salito al secondo piano e, una volta raggiunto il vano scale, avrebbe scavalcato il parapetto e si sarebbe buttato dalla finestra togliendosi la vita.

L’allarme dei passanti

Ad allertare le Forze dell’Ordine sono stati alcuni passanti, che intorno alle 16.30 hanno trovato il cadavere del 92enne in strada, sulla via Saietti di Castelfranco Emilia, una traversa di Corso Martiri (la strada principale del paese).

Al loro arrivo, i sanitari e i medici del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.

Le Forze dell’Ordine, giunte sul luogo del presunto femminicidio – suicidio, sono entrate nell’abitazione dell’uomo, all’interno della quale hanno trovato il cadavere della moglie.

Non sono ancora chiare le modalità con cui la donna è stata uccisa dal marito.

Indagini in corso

Sono attualmente ancora in corso le indagini da parte delle Forze dell’Ordine per l’esatta ricostruzione di quanto avvenuto a Castelfranco Emilia. L’abitazione è stata isolata grazie all’intervento dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco e sono in corso i rilievi della Polizia Scientifica.

Sul luogo dove si è verificato il presunto femminicidio – suicidio sono arrivati anche il Medico legale e il Magistrato di turno.

“Mi sono recato immediatamente quando ho saputo della tragedia”, ha fatto sapere il sindaco Giovanni Gargano tramite un post su Facebook.

“Gli interrogativi sono tanti e ovviamente, ci auguriamo e mi auguro che si possa fare chiarezza su quello è accaduto, ma soprattutto darci anche qualche elemento di lettura in più per poter mettere in condizione noi stessi che siamo la comunità, le comunità di poter essere un po’ più attenti e fare delle azioni di prevenzione”, ha affermato il Primo cittadino, come riporta Il resto del Carlino.