Femminicidio - suicidio a Latisana, Luigi Codotti uccide la moglie Luigia Rossi con l'accetta e si accoltella
Marito aggredisce la moglie in casa e si suicida dopo averla uccisa: indagaini in corso dei carabinieri per chiarire la dinamica
Dramma a Latisana, in provincia di Udine. Un uomo di 80 anni avrebbe ucciso la moglie, di 78, per poi suicidarsi. La Procura coordina le indagini dei carabinieri per capire l’esatta dinamica del femminicidio – suicidio. L’anziano avrebbe colpito la donna alla testa con un’accetta, per poi accoltellarsi. A trovare i cadaveri sarebbe stata una parente.
L’accetta e il coltello
Secondo Il Piccolo, l’anziano avrebbe colpito la donna alla testa con un’accetta.
Dopodiché si sarebbe tolto la vita con un coltello.
Il personale sanitario, inviato dalla centrale operativa Sores Fvg in seguito all’allarme lanciato al 112, non avrebbe potuto far altro che constatare il decesso dei coniugi.
A lanciare l’allarme stesso sarebbe stata una parente della coppia, una volta scoperti i cadaveri.
Indagini in corso
La casa è stata messa sotto sequestro per i rilievi di rito.
Sul posto, riporta Il Piccolo, ci sarebbe anche il pm di turno, Andrea Gondolo, col medico legale, Carlo Moreschi.
Cosa sappiamo sulle vittime
Marito e moglie, secondo Il Piccolo, erano entrambi italiani: si chiamerebbero Luigi Codotti (80 anni) e Luigia Rossi (78).
Vivevano insieme a Latisana, in un’abitazione di via Casette.
Notizia in aggiornamento…