Femminicidio - suicidio a Pisa, Alessandro Gazzoli uccide la moglie Samantha Del Gratta e poi si spara

Avrebbe sparato alla moglie per poi togliersi la vita: si sarebbe consumato a Pisa, in via Ferdinando Agostini della Seta, l’ennesimo femminicidio-suicidio. L’uomo, Alessandro Gazzoli di professione guardia giurata, avrebbe ucciso la moglie Samantha Del Gratta per poi contattare alcuni parenti e il 112. Dato l’allarme, si sarebbe tolto la vita. Sul luogo della tragedia sono in corso i rilievi della polizia scientifica.

Guardia giurata uccide la moglie e si toglie la vita

I fatti risalgono al primo pomeriggio di martedì 22 luglio. Secondo le prime indiscrezioni riportate da Ansa un uomo, risultato essere una guardia giurata, avrebbe ucciso la moglie a colpi di pistola.

Cascina Notizie riporta che la tragedia si sarebbe consumata in un’abitazione di via Ferdinando Agostini della Seta, nel quartiere di Sant’Ermete. L’arma sarebbe risultata regolarmente detenuta.

© 2024 OpenMapTiles | © 2024 OpenStreetMap contributors | © 2024 TomTom | Tuttocittà Presunto femminicidio-suicidio a Pisa. Una guardia giurata avrebbe ucciso la moglie per poi togliersi la vita dopo aver dato l’allarme

Secondo La Nazione l’uomo, dopo aver ucciso la donna, avrebbe telefonato ai famigliari e al 112. Infine avrebbe rivolto l’arma contro se stesso.

Sul posto è prontamente intervenuta la polizia con la squadra scientifica. Chi indaga dovrà ora stabilire dinamiche, ruoli e soprattutto i motivi del gesto. Nel frattempo gli agenti avrebbero sequestrato una Glock 9X21.

Chi erano Samantha del Gratta e Alessandro Gazzoli

Secondo una prima indiscrezione riportata dai principali quotidiani nazionali e locali, potrebbe trattarsi di un femminicidio-suicidio. La donna si chiamava Samantha Del Gratta e aveva 45 anni. L’uomo, Alessandro Gazzoli, ne aveva 50.

Per il momento non è dato avere più informazioni sulla vita privata della coppia. Il Corriere della Sera riporta che i due coniugi avevano due figli piccoli. Sempre il Corriere scrive che Gazzoli avrebbe prestato servizio presso la Procura della Repubblica e il Giudice di Pace.

Le indagini sul femminicidio-suicidio

Secondo una prima ricostruzione, agli inquirenti non risulterebbero precedenti denunce né segnalazioni. Il motivo del gesto che ha portato Gazzoli a uccidere la moglie per poi togliersi la vita con un colpo alla testa, quindi, resta ignoto.

Qui News Pisa scrive che l’intero condominio, una palazzina di 2 piani, è stato isolato per favorire le operazioni degli investigatori. Recentemente un fatto di cronaca analogo ha avuto luogo nell’ospedale di Angera, in provincia di Varese. Giuseppe Rizzotti, 91 anni, ha ucciso la moglie Anna Adele Castoldi di 86 mentre la donna si trovava su un lettino per un ricovero. Dopo averle sparato, l’uomo si è tolto la vita.