Femminicidio - suicidio a San Benedetto del Tronto, spara alla moglie e si uccide: allarme dei familiari

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Ancora un femminicidio in Italia, a San Benedetto del Tronto, vicino Ascoli. Un uomo avrebbe ucciso la moglie con un colpo di pistola, per poi commettere suicidio. I corpi scoperti dai familiari, che hanno poi lanciato l’allarme. Indagini affidate ai Carabinieri, che dovranno ora capire la dinamica di quanto accaduto.

Femminicidio-suicidio a San Benedetto del Tronto

Un nuovo caso di femminicidio si è consumato a San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. Nel tardo pomeriggio di oggi – giovedì 16 ottobre 2025 -, un uomo di 80 anni avrebbe ucciso la moglie, coetanea, con un colpo di pistola e poi si sarebbe tolto la vita.

La tragedia è avvenuta in via Volta, una zona residenziale non lontana dal lungomare, all’incrocio con via Stamira. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, si tratta di un omicidio-suicidio avvenuto all’interno dell’abitazione della coppia.

© 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap | © 2025 TomTom | © 2025 ESA, Copernicus Sentinel | © 2025 IODL 2.0 | Tuttocittà San Benedetto del Tronto, comune in provincia di Ascoli Piceno nel quale si è consumato quello che si presenta come un caso di femminicidio-suicidio

I familiari, preoccupati per l’assenza di risposte alle chiamate, si sono recati a casa e hanno trovato i corpi senza vita dei due coniugi. Sul posto sono arrivati i militari dell’Arma e i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso di entrambi.

Le prime ipotesi degli investigatori

Stando alle prime informazioni fin qui raccolte, l’uomo avrebbe esploso un colpo di pistola contro la moglie e poi avrebbe rivolto l’arma verso di sé. La donna, secondo quanto emerso, era malata da tempo e doveva rientrare in una clinica dove era in cura.

I carabinieri della stazione di San Benedetto e del comando provinciale di Ascoli Piceno stanno lavorando per chiarire la dinamica e i motivi del gesto.

La Procura di Ascoli è stata informata e ha disposto gli accertamenti di rito. Nelle prossime ore sarà eseguita una prima ispezione sui corpi per definire l’orario e le modalità esatte della morte. L’arma, una pistola legalmente detenuta, è stata sequestrata.

Una coppia conosciuta in città

I coniugi vivevano da anni a San Benedetto del Tronto e, secondo i vicini, conducevano una vita riservata. Nessuna segnalazione di violenza domestica risultava alle forze dell’ordine.

Secondo quanto riportato dal Corriere Adriatico, marito e moglie erano insieme da 40 anni. La donna, Vanda Venditti, era però stata colpita da un ictus e per questo era stata ricoverata per diverso tempo in una Rsa.

Il marito, Mario Cutella, sarebbe andato nel pomeriggio a prendere la moglie proprio presso la struttura, per portarla a fare una passeggiata in città. Le cose non sono però andate così, con l’uomo che è rientrato a casa e, dopo aver ucciso la moglie, si è tolto la vita.