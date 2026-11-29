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Niente autopsia per Ionela Miruna Garneata, la 23enne uccisa da Andrea Nardini. La decisione sul femminicidio-suicidio di Ponte Buggianese (Pistoia) è arrivata nel pomeriggio di sabato 28 novembre dalla Procura della Repubblica. Secondo gli aggiornamenti riportati dal Tirreno, gli inquirenti hanno scelto di non sottoporre il corpo della ragazza a ulteriore strazio. Nel frattempo, nella villetta di via Roma 45 è stato rinvenuto il cellulare di Miruna.

Perché non verrà fatta l’autopsia

Come anticipato, nel pomeriggio di sabato 28 novembre la Procura di Pistoia ha deciso di non procedere con l’autopsia sul corpo di Ionela Miruna Garneata, vittima del femminicidio-suicidio di Ponte Buggianese. Come riporta Il Tirreno, gli inquirenti preferiscono non sottoporre il cadavere della 23enne a ulteriore strazio.

Il corpo della giovane, infatti, presenterebbe il volto e il cranio fracassati probabilmente con un pesante oggetto contudnente, forse un manubrio da palestra presente in casa. Piuttosto, si procederà con altri accertamenti.

ANSA

Domenica 29 novembre, infatti, il medico legale preleverà dal corpo della donna un campione per l’analisi del Dna. All’esame assisterà un ufficiale di polizia giudiziaria, che illustrerà al medico quanto emerso dai rilievi sul luogo del ritrovamento.

Secondo le indiscrezioni, Nardini avrebbe colpito ripetutamente Miruna sul volto, sul cranio e sul corpo, ma la giovane potrebbe essere deceduta dopo aver ricevuto i primi colpi.

Cosa è stato trovato nel cellulare di Ionela Miruna Garneata

Nuove indiscrezioni arrivano, inoltre, durante l’ispezione effettuata dagli agenti nella giornata di giovedì 26 novembre, per una durata di dieci ore, all’interno della villetta di via Roma 45 è stato trovato il cellulare di Miruna. Secondo Il Tirreno, nel dispositivo non sarebbero stati trovati elementi che suggeriscano una convivenza tossica.

I due giovani avevano passato insieme la notte tra mercoledì e giovedì e si erano svegliati all’alba. In quel momento si è consumato il femminicidio. L’ipotesi è che Miruna abbia rivelato al fidanzato la volontà di lasciarlo, una verità che ha innescato l’assassinio.

Il femminicidio-suicidio di Ponte Buggianese

Le dinamiche della tragedia, come noto, sono quelle di un femminicidio-suicidio. All’alba di giovedì 26 novembre l’auto di Andrea Nardini (25 anni) è arrivata alle 7:30 al casello di Chiesina Uzzanese lungo l’autostrada A11. Miruna sarebbe morta un’ora prima, intorno alle 6:30.

Intorno alle 8:35, mentre l’Alfa Giulia di Nardini transitava lungo l’A1 in direzione Bologna, è arrivata la telefonata al 112 dallo stesso 25enne. All’operatore avrebbe detto: “Lei è già morta, ora mi ammazzo io. Andate a casa prima che la vedano i nonni”. Poi avrebbe raggiunto il viadotto Lora, a Barberino del Mugello, dove avrebbe accostato il veicolo nella corsia di emergenza. Quindi ha estratto una tanica di benzina e ha dato fuoco al mezzo, poi si è cosparso del liquido infiammabile e, come una torcia umana, si è lanciato nel vuoto. Nello stesso luogo, pochi mesi prima, Federico Vella si è gettato dopo aver lanciato il corpo dell’ex fidanzata Lorena Isceri.