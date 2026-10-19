Femminicidio Terni, Fatiha El Afghani morta 5 mesi dopo le martellate del marito Mohamed El Messaoudi sul bus

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Fatiha El Afghani, 44 anni, è morta all’ospedale di Terni cinque mesi dopo essere stata aggredita a martellate su un autobus di linea nel comune di Stroncone, in provincia di Terni. Il responsabile dell’aggressione, secondo le indagini dei carabinieri, sarebbe il marito, che è già stato arrestato e in passato era già stato sottoposto a misure cautelari per violenze nei confronti della moglie.

È morta Fatiha El Afghani

I medici dell’ospedale di Terni hanno comunicato che la 44enne Fatiha El Afghani, aggredita a martellate lo scorso 9 maggio su un autobus di linea, è morta a causa delle ferite riportate.

Le sue condizioni, riporta l’agenzia di stampa Ansa, erano apparse fin da subito molto gravi. I danni riportati dal suo organismo nell’aggressione erano ritenuti irreversibili.

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Con la sua morte, la posizione del marito della donna, unico indagato per quello che è diventato un femminicidio, è destinata ad aggravarsi.

L’aggressione a maggio

Fatiha El Afghani aveva subito l’aggressione che avrebbe poi causato la sua morte il 9 maggio del 2026, su un autobus di linea che passava per il territorio del comune di Stroncone, a circa sei chilometri da Terni.

L’uomo, che i carabinieri ritengono essere il marito della vittima, sarebbe salito sull’autobus armato di martello e l’avrebbe colpita ripetutamente, per poi fuggire.

In passato il marito di El Afghani era già stato segnalato per violenze nei confronti della moglie. I magistrati gli avevano imposto un divieto di avvicinamento ai congiunti con obbligo del braccialetto elettronico.

L’arresto del marito della vittima

I carabinieri avevano impiegato tre giorni per rintracciare il marito di El Afghani. Lo avevano individuato grazie alla testimonianza dell’autista dell’autobus e di alcuni passanti.

I militari avevano ritrovato, nei pressi del luogo dove l’autobus si era fermato per permettere i soccorsi alla vittima, anche il martello con cui la donna era stata aggredita.

Il marito di El Afghani è stato quindi arrestato, allora con l’accusa di tentato femminicidio aggravato. Come detto, dopo la morte della moglie, questa accusa si dovrebbe aggravare ulteriormente.