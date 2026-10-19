Femminicidio Terni, Fatiha El Afghani morta 5 mesi dopo le martellate del marito Mohamed El Messaoudi sul bus
È morta Fatiha El Afghani, la donna aggredita dal marito a martellate lo scorso 9 maggio in provincia di Terni: ora la posizione dell'uomo dovrebbe aggravarsi
Fatiha El Afghani, 44 anni, è morta all’ospedale di Terni cinque mesi dopo essere stata aggredita a martellate su un autobus di linea nel comune di Stroncone, in provincia di Terni. Il responsabile dell’aggressione, secondo le indagini dei carabinieri, sarebbe il marito, che è già stato arrestato e in passato era già stato sottoposto a misure cautelari per violenze nei confronti della moglie.
È morta Fatiha El Afghani
I medici dell’ospedale di Terni hanno comunicato che la 44enne Fatiha El Afghani, aggredita a martellate lo scorso 9 maggio su un autobus di linea, è morta a causa delle ferite riportate.
Le sue condizioni, riporta l’agenzia di stampa Ansa, erano apparse fin da subito molto gravi. I danni riportati dal suo organismo nell’aggressione erano ritenuti irreversibili.
Con la sua morte, la posizione del marito della donna, unico indagato per quello che è diventato un femminicidio, è destinata ad aggravarsi.
L’aggressione a maggio
Fatiha El Afghani aveva subito l’aggressione che avrebbe poi causato la sua morte il 9 maggio del 2026, su un autobus di linea che passava per il territorio del comune di Stroncone, a circa sei chilometri da Terni.
L’uomo, che i carabinieri ritengono essere il marito della vittima, sarebbe salito sull’autobus armato di martello e l’avrebbe colpita ripetutamente, per poi fuggire.
In passato il marito di El Afghani era già stato segnalato per violenze nei confronti della moglie. I magistrati gli avevano imposto un divieto di avvicinamento ai congiunti con obbligo del braccialetto elettronico.
L’arresto del marito della vittima
I carabinieri avevano impiegato tre giorni per rintracciare il marito di El Afghani. Lo avevano individuato grazie alla testimonianza dell’autista dell’autobus e di alcuni passanti.
I militari avevano ritrovato, nei pressi del luogo dove l’autobus si era fermato per permettere i soccorsi alla vittima, anche il martello con cui la donna era stata aggredita.
Il marito di El Afghani è stato quindi arrestato, allora con l’accusa di tentato femminicidio aggravato. Come detto, dopo la morte della moglie, questa accusa si dovrebbe aggravare ulteriormente.