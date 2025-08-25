Femminicidio Tina Sgarbini, il fratello di Christian Persico chiede scusa: messaggio ai familiari della 47enne

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Dopo il femminicidio di Tina Sgarbini, a Montecorvino Rovella (Salerno) è il tempo del dolore. Lo si legge nelle parole del fratello di Christian Persico, che alle telecamere del tg nazionale chiede scusa alla famiglia della vittima per la tragedia che ha distrutto la vita, l’ennesima, di una donna. Persico, 36 anni, avrebbe ucciso la ex compagna soffocandola con una pellicola di plastica trasparente. Fermato dopo un breve tentativo di fuga, il presunto killer si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Le parole del fratello di Christian Persico

Le telecamere del TgCom24 sono arrivate a Montecorvino Rovella, in provincia di Salerno, dove si è consumato il femminicidio di Tina Sgarbini. La donna, 47 anni, è stata uccisa nella sua abitazione la mattina di sabato 23 agosto.

L’inviata ha raggiunto il padre della vittima, seduto ad un bar, che con la voce rotta dallo sconforto chiede giustizia. Poi ha raccolto le parole del fratello del presunto assassino, Persico, che ha detto: “La verità la sapevano loro, qua noi non sapevamo niente“.

Secondo una prima ricostruzione qualche giorno prima del femminicidio i familiari del presunto killer avrebbero visto il 36enne e la vittima prendere insieme un caffè in un bar. Non erano al corrente, quindi, delle tensioni che correvano tra l’uomo e la donna.

“Chiediamo perdono soprattutto a loro e ai figli”, dice il fratello di Christian Persico con le lacrime agli occhi e il corpo seduto, piegato in avanti quasi in una posizione fetale per contenere lo strazio.

Il femminicidio di Tina Sgarbini

Come anticipato, i fatti risalgono alla mattina di sabato 23 agosto. Tina Sgarbini, ragionera di 47 anni, è stata uccisa nella sua abitazione di Montecorvino Rovella con una pellicola di plastica trasparente da cucina. Il cadavere è stato scoperto dai familiari dell’ex compagno, Christian Persico.

I parenti dell’operaio 36enne, infatti, si sono insospettiti quando lo hanno visto rientrare visibilmente scosso. L’allarme è scattato quando l’uomo ha lasciato un biglietto scritto a mano su un davanzale dell’abitazione dei genitori: “Ho fatto una cavolata”. Dopo aver lasciato quel messaggio l’operaio si è allontanato. I famigliari, quindi, preoccupati per la possibilità di un gesto estremo, si sono precipitati nell’abitazione della donna, dove hanno scoperto il cadavere.

Quindi hanno dato l’allarme e poco dopo è stato rintracciato Christian Persico, la cui presenza era stata segnalata da un passante che lo aveva notato mentre vagava per strada.

L’arresto

Christian Persico è stato raggiunto dai carabinieri ed è stato arrestato. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Salerno che ha disposto l’autopsia. Secondo il parere del medico legale Marina d’Aniello Tina Sgarbini sarebbe morta per “asfissia meccanica esterna“, come riporta il Corriere della Sera.

Il 36enne, intanto, si è avvalso della facoltà di non rispondere. La loro relazione era iniziata nel 2016 e si era interrotta. Secondo gli inquirenti, il femminicidio avrebbe avuto luogo al culmine di una lite durante la quale Persico potrebbe aver tentato di riallacciare i rapporti con la donna.