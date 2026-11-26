Giornalista professionista dal 2001, ha esperienze in radio, tv, giornali e periodici nazionali. Conduce l’annuale Festival internazionale della Geopolitica europea. Su Virgilio Notizie si occupa di approfondimenti e interviste, in particolare su Salute, Esteri e Politica.

Non sono passate neppure 24 ore dalla fine della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, che il numero di femminicidi è cresciuto. La tragedia è avvenuta a Ponte Buggianese, in provincia di Pistoia, e a renderla ancora più drammatica è la circostanza che l’accompagna: si è conclusa con la morte del presunto delitto, su quello stesso viadotto dell’A1 a Barberino del Mugello, dove il 3 settembre scorso venne uccisa Lorena Isceri, gettata nel vuoto dal suo ex, Federico Vella, a sua volta lanciatosi dal ponte. Questa volta a togliersi la vita è stato Andrea Nardini, 25enne che, secondo la ricostruzione degli inquirenti, prima aveva ucciso la compagna 24enne di origini romene. Ionela Miruna Garnaeta, infatti, è stata trovata senza vita in casa, dove i due avrebbero convissuto.

Secondo le prime testimonianza, riportate dal Corriere fiorentino, Nardini avrebbe confessato il femminicidio della ragazza, chiamando il 112. Poi avrebbe raggiunto il viadotto, dando fuoco alla propria auto e successivamente gettandosi sotto il ponte. Ma mentre la polizia scientifica ha subito effettuato i rilievi nell’abitazione della coppia, ci si interroga sull’effetto-emulazione che potrebbe aver avuto Nardini nel replicare un copione come quello andato in scena meno di due mesi fa nello stesso luogo.

L’opinione di Alessandro Calderoni, psicologo, psicoterapeuta cognitivo-comportamentale, fondatore e direttore del centro clinico Psymind e del servizio di sollievo rapido Relief.

Questa volta al centro dell’attenzione è finito il femminicidio di Pistoia, in particolare con un luogo in comune (il viadotto dell’A1 a Barberino del Mugello, in provincia di Firenze) dove meno di due fa fu uccisa, gettandola, Lorena Isceri.

Può aver influito la vicinanza temporale con la data della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne e, soprattutto, una sorta di effetto-emulazione?

“Se di emulazione si può parlare riguarda più il gesto finale che il femminicidio. E qui la letteratura scientifica è piuttosto chiara: quando una notizia racconta come e dove qualcuno si è tolto la vita, nelle settimane successive aumentano i suicidi con le stesse modalità. Un luogo raccontato e fotografato per giorni rischia di diventare un simbolo. Può sembrare assurdo, ma funziona così”.

Quanto al femminicidio in sé, invece, è possibile che ci sia stata “suggestione” nel gesto?

“Sul femminicidio in sé sarei molto più cauto. Uno studio spagnolo su dieci anni di casi non ha trovato prove che un femminicidio ne inneschi un altro. La decisione di uccidere, purtroppo, matura dentro la relazione: nel controllo, nel possesso, nel rifiuto della separazione. Quanto al 25 novembre, posso immaginare che giorni di grande attenzione al tema arrivino anche a chi è già in crisi, ma resta un’ipotesi da verificare”.

Si torna a parlare più volte di effetto emulazione in cronaca, anche per il caso del mostro di Firenze, che si sta riaprendo. Perché è così forte quando si tratta di delitti?

“Perché imitare è il modo più antico che abbiamo per imparare da altri umani. I bambini copiano gli adulti, gli adolescenti i coetanei, e da grandi non smettiamo. Un delitto molto raccontato offre a chi è già in bilico tre cose: un modello in cui riconoscersi, un copione già scritto, magari con tanto di istruzioni operative, e talvolta una promessa di visibilità”.

Esistono dati a questo proposito?

“Negli Stati Uniti uno studio sulle stragi con armi da fuoco e sulle sparatorie nelle scuole ha visto che dopo ogni episodio il rischio che ne avvenga un altro resta più alto per circa due settimane. Tra il 20 e il 30% di quei fatti sembra nato per contagio”.

E riguardo ai precedenti noti, con casi famosi in Italia?

“Il mostro di Firenze però è un caso a sé. Lì conta soprattutto il fascino del mistero: più di mezzo secolo di indagini, processi, libri, film, serie tv. Una storia che non si chiude attira, sempre. Chi è stato? Potrebbe accadere ancora? Il rischio è trasformare le vicende in cene con delitto o romanzi a finale multiplo, dimenticandosi tra l’altro le sedici vittime”.

Chi cade nell’emulazione è comunque un soggetto già predisposto?

“Sì, quasi sempre. L’emulazione non mette in testa a qualcuno un’idea che non aveva. Al massimo dà una forma e un tempo a qualcosa che covava già: la rabbia, la disperazione, il desiderio di vendetta o di farla finita. Predisposto, però, non vuol dire per forza malato. A volte c’è un disturbo psichiatrico, spesso no. Più spesso c’è una persona in crisi acuta, che si sente con le spalle al muro, che magari beve o usa sostanze, che vive una separazione come una perdita insopportabile o come un affronto. E che si riconosce in chi l’ha fatto prima: stessa età, storia simile, lo stesso dolore. È quella identificazione a fare da collegamento e a portare al gesto”.

Oggi, con i social, il rischio di farsi suggestionare è maggiore?

“Credo di sì, per tre motivi. La ripetizione: una volta la notizia la leggevi sul giornale e finiva lì, oggi ti insegue lei, magari per giorni, rimbalza da un profilo all’altro e gli algoritmi te la ripropongono ossessivamente se ti ci sei fermato sopra. Poi i dettagli: video, foto del luogo, ricostruzioni minuto per minuto, cioè proprio il copione cui facevo riferimento. E i commenti. Accanto all’orrore c’è sempre qualcuno che giustifica, che fa dell’assassino una vittima o un vendicatore. Per chi è già pieno di rabbia, quella è una forma di approvazione. Perché giustificare non è comprendere”.

Ma in questo caso esistono evidenze scientifiche che provino un nesso?

“Per onestà devo dire che sul rapporto diretto tra social e delitti per imitazione gli studi seri sono ancora pochi. Quello che sappiamo meglio viene dal suicidio, dove il modo di raccontare cambia moltissimo le cose, nel bene e nel male. Le storie di chi ha attraversato una crisi e ne è uscito hanno un effetto protettivo: lo chiamano effetto Papageno. Tacere quindi non serve. Serve raccontare senza fare spettacolo, senza dettagli sul “come”, e mettendo sempre accanto i riferimenti cui chiedere aiuto”.

Ci sono fasce di età o di popolazione che possono essere più “sensibili”?

“Sì, gli adolescenti e i giovani adulti, prima di tutto. I cluster di suicidi colpiscono soprattutto loro, e lo si è visto anche con una serie tv: negli Stati Uniti, nel mese dopo l’uscita di Tredici, i suicidi tra i 10 e i 17 anni sono aumentati di quasi il 29%, soprattutto tra i maschi. A quell’età l’identità è in costruzione, si guarda molto agli altri per capire chi si è o chi si sarà, e l’impulsività corre ben più veloce del pensiero (che è ancora in formazione). Poi ci sono le persone in crisi acuta, a qualsiasi età: chi ha già fatto gesti autolesivi, chi abusa di alcol o droghe, chi vive isolato. E, nel caso dei femminicidi, gli uomini che non accettano la fine di una relazione. La separazione è uno dei momenti più pericolosi per una donna che ha accanto un partner violento. Per questo in quella fase non dovrebbe mai restare sola”.