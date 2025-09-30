Femminicidio vicino Benevento, Ocone fermato a Ferrazzano dove Angelo Izzo uccise 30 anni dopo il Circeo

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Salvatore Ocone, in fuga dopo il femminicidio di Elisa Polcino a Paupisi (Benevento), è stato fermato nei pressi di Ferrazzano (Campobasso). In quegli stessi luoghi Angelo Izzo, in regime di semilibertà dopo il massacro del Circeo, nel 2005 uccise Maria Carmela Linciano e la figlia minorenne Valentina Linciano per poi seppellire i corpi nel giardino adiacente a una villetta.

Il femminicidio di Paupisi (Benevento)

Alle 8 di mattina di martedì 30 settembre a Paupisi (Benevento) Elisa Polcino, 49 anni, è stata uccisa a pietrate nella sua abitazione di contrada Frasso. Subito dopo il marito Salvatore Ocone, 57 anni, è fuggito a bordo della sua Opel Mokka di colore nero portando con sé due figli minorenni, un ragazzino di 16 anni e una figlia di 17 (15, secondo altre fonti).

La coppia aveva un altro figlio maggiorenne, residente in Emilia Romagna per motivi di lavoro. Ocone è stato rintracciato e fermato nelle campagne di Ferrazzano, in provincia di Campobasso, all’interno della sua auto. Con lui c’erano ancora i due minori, ma il 16enne è stato trovato morto. La figlia, invece, è stata trasportata all’ospedale Cardarelli di Campobasso in codice rosso, in gravi condizioni.

Salvatore Ocone è sospettato per il femminicidio della moglie. Secondo una prima ricostruzione il delitto si sarebbe consumato dopo una violenta lite.

L’uomo avrebbe aggredito anche i figli, con pietre e una bottiglia di vetro, durante la fuga. Non è ancora dato sapere quali siano le cause della morte del figlio 16enne. Secondo le indiscrezioni nella sua auto i carabinieri avrebbero trovato tracce di sangue.

Angelo Izzo e il massacro di Ferrazzano

Il 28 aprile 2005 Angelo Izzo, che nell’anno precedente aveva ottenuto la semilibertà mentre scontava l’ergastolo per il massacro del Circeo, si recò in una villa di Ferrazzano (Campobasso) a bordo di un’auto guidata da Luca Palaia. La villa apparteneva a Guido Palladino.

Palaia e Palladino avevano conosciuto Izzo nella comunità Città Futura, dove il cosiddetto “mostro del Circeo” lavorava durante il giorno secondo il regime di semilibertà. Quel giorno sull’auto guidata da Palaia, oltre a Izzo, c’erano anche Maria Carmela Linciano (46 anni) e Valentina Maiorano (14 anni), rispettivamente moglie e figlia di Giovanni Maiorano, un pentito della Sacra Corona Unita che Izzo aveva conosciuto in carcere.

Maiorano aveva consegnato a Izzo un’ingente somma di denaro per far sì che aiutasse la moglie Maria Carmela a investirli per l’apertura di un ristorante a Frasso Telesino (Benevento). La donna, però, non vide mai quella somma e per questo iniziò a chiedere conto a Izzo. Quest’ultimo al processo riferì che le ripetute richieste della donna iniziarono a tormentarlo, per questo decise di ucciderla. Il 28 aprile 2005, quindi, attirò madre e figlia nella villa di Palladino a Ferrazzano con la promessa di un futuro migliore.

ANSA La fossa comune in cui Angelo Izzo e Luca Palaia, aiutati da Guido Palladino, gettarono i corpi di Maria Carmela Linciano e Valentina Maiorano dopo il massacro di Ferrazzano

Izzo uccise Maria Carmela Linciano e, per eliminare il rischio di testimoni, anche la figlia Valentina. Quindi, con l’aiuto di Luca Palaia, seppellì i loro corpi nel giardino della villetta di Palladino, che intervenne per aiutarli a occultare i cadaveri.

Dal massacro del Circeo erano passati trent’anni. Palaia e Palladino confessarono il delitto il 30 aprile nel corso di un arresto per traffico illecito di armi. Ad Angelo Izzo fu revocato il regime di semilibertà e fu condannato nuovamente all’ergastolo.

I presunti problemi di salute di Salvatore Ocone

Dopo il femminicidio di Elisabetta Polcino è stato raccontato che i rapporti con il marito Salvatore Ocone fossero “normali”, una versione rafforzata dall’assenza di denunce per violenze e maltrattamenti di cui il colonnello del comando di Benevento, Enrico Calandro, ha parlato con i cronisti.

Questa narrazione, però, è stata smentita da due residenti. Uno ha riferito al Messaggero che Ocone “un giorno si spogliò davanti alla chiesa, quel gesto suscitò scalpore”, al punto che l’uomo “finì sotto cura“. Inoltre qualcun altro ha riferito che “quando aveva le crisi amava rifugiarsi in chiesa”.

Un vicino di casa, infine, riferisce che “le urla di lei si sentivano ogni settimana” e che le tensioni tra le mura domestiche sarebbero state note in tutto il paese.