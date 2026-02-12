Femminicidio Zoe Trinchero, Alex Manna e l'ipotesi di favoreggiamento per gli amici che lo avrebbero aiutato

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Si alimentano le ombre sulla personalità di Alex Manna, il 19enne reo confesso del femminicidio di Zoe Trinchero e ora in carcere presso l’istituto penitenziario di Alessandria. Dall’ordinanza di custodia cautelare emerge un’ipotesi di favoreggiamento per due dei suoi amici, i cui racconti non avrebbero convinto gli inquirenti. Intanto il ragazzo resta in carcere per il pericolo di fuga, motivo per cui gli sono stati negati gli arresti domiciliari.

L’ipotesi del favoreggiamento

Le informazioni in tal senso non sono ancora complete. Da un servizio andato in onda a Dentro La Notizia, il format di approfondimento condotto da Gianluigi Nuzzi su Canale 5, emerge che nell’ordinanza di custodia cautelare disposta per Alex Manna sarebbe presente un’ulteriore sfumatura d’indagine.

Il gip Aldo Tirone avrebbe espresso dubbi sulle testimonianze di due amici di Alex Manna. I loro racconti non avrebbero convinto gli inquirenti.

Per questo non si esclude un possibile favoreggiamento: i due giovani avrebbero contribuito al depistaggio messo in atto dal 19enne.

A confermarlo all’Ansa è l’avvocata dell’indagato, Patrizia Gambino.

Il dettaglio sugli amici di Alex Manna

Ansa riporta che il gip Aldo Tirone avrebbe considerato inverosimili i racconti resi dai due amici di Manna. Le loro versioni non troverebbero riscontro in quella fornita da un testimone, un uomo domiciliato nei pressi del rio Nizza in cui si è consumata la tragedia.

L’avvocata Gambino precisa che “sono esclusivamente valutazioni del giudice sulla base degli atti, delle discrepanze nelle dichiarazioni” e aggiunge che il suo assistito “non ha mai accusato né coinvolto alcuno”.

Le bugie del 19enne sul femminicidio di Zoe Trinchero

L’elemento più ricorrente della vicenda, oltre al femminicidio della 17enne, sono le bugie e i depistaggi che Alex Manna ha posto in essere dopo aver ucciso la ragazza. In primo luogo, dopo essersi liberato del giubbotto insanguinato in casa della fidanzata il reo confesso ha raccontato agli amici – che si trovavano già per strada per cercare la vittima – che lui e Zoe erano stati aggrediti da Naudy Carbone, scatenando l’ira del popolo che si è subito radunato sotto l’abitazione del 39enne per linciarlo.

In secondo luogo, ha tentato di spiegare il suo gesto come un effetto del fumo delle canne degli amici o di una non meglio definita sostanza che qualcuno gli avrebbe messo nella bibita. Ha negato, inoltre, di aver avuto un interesse sessuale nei confronti di Zoe Trinchero, con la quale – sempre secondo la sua versione – avrebbe avuto una relazione tempo prima.

Tutto ciò è stato smentito dai fatti e dai testimoni: Naudy Carbone è risultato del tutto estraneo alla vicenda; un’amica di Zoe ha riferito che da circa un mese e mezzo Alex Manna aveva messo gli occhi addosso alla vittima e, infine, un’ex fidanzata del 19enne ha smentito che tra lui e la ragazza vi sia stata una relazione.