Femminicidio Zoe Trinchero, l'audio della madre contro Alex Manna: "Non esiste perdono, vogliamo la verità"

La madre di Zoe Trinchero in un audio ha ammesso di non riuscire a perdonare Alex Manna per l’omicidio della figlia. Stavano progettando il suo futuro prima che accadesse l’impensabile. L’avvocato di Manna ha una difesa ben precisa in mente, ma diversi testimoni gli vanno contro. Importante la dinamica: c’è la differenza tra una caduta e una spinta della giovane. Per Manna si va incontro a una perizia psichiatrica, anche considerando quanto dichiarato in fase di confessione.

L’audio della madre di Zoe

La madre di Zoe Trinchero, in un audio, ha parlato di Alex Manna. Inizia parlando di Zoe, della sua innocenza e di quando le aveva detto che ora che lavorava, poteva pensarci lei ad aiutarla a pagare tutto. Pensavano al suo futuro, alla scuola, alla patente e l’auto che poteva comprare. “Non siamo gente ricca, quindi avremmo accantonato un po’ ogni mese per i suoi obiettivi”, dice.

“Poi succede l’impensabile…”, aggiunge. La madre le aveva spiegato il valore dell’amicizia e le aveva fatto un’educazione alla sessualità e all’affettività, spiegandole il consenso e l’importanza di dire “no” se non voleva qualcosa.

Ora però la madre di Zoe non è pronta e non vuole perdonare perché a questo gesto di Alex non c’è rimedio. “Ora non lo concepisco”, dice parlando del perdono. Andremo avanti, dice, e “vogliamo la verità, perché un uomo non deve nemmeno alzare un dito su una donna”. Aggiunge che dovrebbero essere i genitori a insegnare ai figli queste cose, mentre le scuole dovrebbero educare al rispetto e non alla rivalità.

Avvocato di Manna: contro le accuse

L’avvocato di Alex Manna risponde alle accuse. A Mattino Cinque è intervenuto per spiegare il punto di partenza della difesa, che vuole smontare la narrazione della “spinta” in favore dell’averla lasciata cadere.

Rocco Iannone ha detto di ritenere che questo sia ancora da accertare. “Ci sono le testimonianze dei ragazzi che dicono di averla spostata, come e dove l’hanno vista”. Su questo punto, aggiunge, non ci sono certezze e servono ulteriori verifiche. Il padre di uno dei giovani testimoni ha raccontato di come il figlio, uno dei primi ad arrivare sul posto, abbia spostato il corpo dall’acqua e che questo doveva quindi aver fatto 1,5 metri di volo. Per l’uomo si tratta di una spinta e non di una caduta.

Sull’omicidio di Zoe Trinchero, inoltre, l’avvocato spinge per l’omicidio preterintenzionale (volontà di creare lesioni e non omicidio) e non per l’omicidio volontario. “Non abbiamo ancora l’ufficialità, ma sono emersi alcuni elementi che propendono per la preterintenzionale”, spiega l’avvocato. Eppure, risponde la conduttrice di Mattino Cinque, è proprio il fatto che fosse ancora viva a lasciar propendere per l’omicidio volontario.

Verso la perizia psichiatrica

L’avvocato ha confermato che le parole rese da Alex Manna si stanno concretizzando anche grazie alle perizie scientifiche. Ma riferisce anche che il suo assistito è in una condizione di “fragilità”.

Nello studio si sono accavallati commenti critici a questa affermazione, con riferimento al fatto che Manna, da quello che si conosce fino a oggi, avrebbe aggredito la giovane Zoe per un rifiuto. Oltre a questo l’avrebbe aggredita e poi gettata nel canale, lasciandola morire perché la ragazza in realtà era ancora in vita.

L’avvocato però ribadisce la sua posizione, ovvero che il giovane è in cura da molto tempo e che quindi presenta condizioni di fragilità che sembrano riferirsi a una fragilità di tipo psicologico. Si va quindi verso la perizia psichiatrica. Anche durante le dichiarazioni, Alex Manna avrebbe sottolineato il fatto di essere stato sotto cura e di aver preso dei farmaci. Dallo studio gli rispondono che una condizione psichiatrica o psicologica fragile comunque non giustifica un omicidio e che le persone con disturbi psicologici non sono tutte assassine.