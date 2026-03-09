Femministe contro Sal Da Vinci e "Per sempre sì", Barbara Alberti furiosa in tv: "Torniamo al maschilismo"

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Femministe sul piede di guerra contro Sal Da Vinci, fresco vincitore del Festival di Sanremo, e il suo brano “Per sempre sì”. A prendere le parti del cantante napoletano è Barbara Alberti che in tv ha professato la libertà d’espressione e si è lanciata in un paradosso: “Se il femminismo è questo, torniamo al maschilismo che è meglio”.

Barbara Alberti contro le femministe

Continuano le polemiche legate a Sanremo e alla canzone vincitrice. Nelle ultime settimane, infatti, il brano “Per sempre sì” di Sal Da Vinci è finito nel mirino di alcune pagine femministe sui social ed è stato tacciato di diffondere un messaggio contrario al divorzio e, in sostanza, patriarcale.

A questa analisi si è opposta fermamente Barbara Alberti. Interpellata sulla vicenda in tv, la scrittrice e giornalista ha parlato di eccessivo moralismo e ha invitato a tornare al maschilismo, se queste sono le lotte delle attuali femministe.

La posizione della scrittrice dopo le polemiche post Sanremo

Ospite de La Vita in diretta su Rai Uno, Barbara Alberti ha detto la sua sulle recenti polemiche che hanno riguardato Sal Da Vinci e la canzone che lui ha portato alla vittoria sul palco dell’Ariston. E, come nel suo stile, la scrittrice non le ha mandate a dire: “Quando noi nonne e bisnonne lottavamo per i diritti delle donne, lottavamo per la libertà d’espressione. Non solo delle donne. Che si possa censurare una canzone come se fosse un editto… se il femminismo è questo, ragazzi, torniamo al maschilismo che è meglio”, ha detto l’82enne.

“C’è troppo moralismo, son fatti suoi quello a cui crede. Chiunque ha il diritto di cantare, anche stupidaggini, se gli va. Siamo diventati tutti pubblici ministeri oggi, che cavolo”, ha chiosato.

L’intervento di Barbara Alberti arriva dopo giorni di polemiche e di critiche al brano trionfatore al Festival di Sanremo. Tante le accuse alla canzone di Sal Da Vinci sia online da pagine femministe che da alcuni esponenti della politica. A sollevare la questione era stato il gruppo che si identifica con il nome di Rifondazione Ecofemminista che, in un post sui propri canali social, aveva attaccato il testo del cantautore napoletano.

Le critiche a “Per sempre sì” di Sal Da Vinci

“Siamo sconcertat*, affrant* e senza più alcuna speranza per il futuro. Come è chiaro agli occhi di tutt*, abbiamo assistito all’edizione più buia, oscurantista e maschilista degli ultimi 30 anni di Sanremo. Ma parliamo del risultato finale della gara. Chi poteva vincere? Un boomerone di 56 anni per giunta pure nonno. È sconcertante che in questo periodo storico dove ci sono 6 femminicidi ogni 2 giorni, dove cerchiamo di dare ai giovani un’educazione sessuale cercando di smantellare il patriarcato pezzo per pezzo, vada a vincere Sanremo una canzone sul matrimonio uomo/donna e giuramento di amore eterno infarcito di possesso e fanatismo religioso. ‘Te lo prometto davanti a Dio’ è la frase che ci fa più paura di questa canzone perché cosa prometti davanti a Dio? Che se non sarà per sempre sì sarai autorizzato ad ucciderla? Che intervenga la Codacons”, questa l’accusa nei confronti di Sal Da Vinci e della sua “Per sempre sì”.

Attacchi alla canzone erano poi arrivati anche dalle Democratiche di Padova e provincia che avevano parlato di “sublimazione del patriarcato medievale e di un Festival che perpetua l’infelicità della donna come dovere verso l’uomo”. A far discutere era stata soprattutto la concezione del matrimonio come di un vincolo eterno, che era stata interpretata come “una negazione simbolica del diritto al divorzio e, più in generale, dell’autonomia delle donne all’interno delle relazioni sentimentali”.

La consigliera comunale Caterina Coppo aveva parlato di ipocrisia per un Festival che aveva invitato Gino Cecchettin e di una canzone con testo retrogrado e patriarcale”. La direttrice d’orchestra e insegnante, Gianna Fratta, aveva commentato: “Il messaggio della canzone è pericoloso. È lui, il maschio, che fa dono del giorno più bello alla sua regina vestita di bianco. Le concede un regalo. Solo da accettare”. Infine, la scrittrice Irene Renei, aveva scritto: “Far vincere un testo come il suo in un palco che pochi minuti prima ha visto ospite il padre di Giulia Cecchettin è una contraddizione così potente da fare paura”.