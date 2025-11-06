Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto ad Alatri, dove un uomo di 31 anni è stato fermato mentre cedeva farmaci di dubbia provenienza in una zona appartata di Ferentino. L’intervento è stato motivato dal sospetto di spaccio di sostanze illegali e dalla presenza di medicinali non autorizzati.

Operazione dei Carabinieri: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato nella notte in una zona periferica di Ferentino, precisamente in località Roana. I militari del Comando Compagnia Carabinieri di Alatri hanno notato un’autovettura ferma sul ciglio della strada, in un’area scarsamente illuminata. A bordo si trovava un uomo di 31 anni del circondario, intento a parlare con un altro giovane.

Il controllo e il tentativo di disfarsi della droga

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, i due uomini hanno mostrato subito segni di nervosismo alla vista della pattuglia. Il 31enne ha tentato di disfarsi di un involucro gettandolo dal finestrino, mentre il suo interlocutore ha provato a fuggire. I militari sono intervenuti prontamente, bloccando entrambi i soggetti e procedendo a una perquisizione personale e veicolare.

Il sequestro: cocaina, crack, marijuana e pasticche senza marchio

Durante la perquisizione, il 31enne è stato trovato in possesso di circa 10 grammi di “cocaina”, 1 grammo di “crack”, la somma di 55 euro in contanti ritenuta provento di spaccio, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Inoltre, sono state rinvenute 39 pasticche prive di marchio farmaceutico italiano e di dubbia provenienza. La successiva perquisizione domiciliare, effettuata presso l’abitazione dell’uomo, ha portato al rinvenimento di ulteriori 3 grammi di “marijuana”.

La provenienza delle pasticche e le dichiarazioni dell’indagato

Inizialmente, il 31enne non è stato in grado di spiegare la natura e lo scopo delle pasticche trovate in suo possesso. Solo una volta condotto in caserma, ha dichiarato che si trattava di farmaci utilizzati per la disfunzione erettile, acquistati sul mercato “nero” e privi dei necessari controlli sanitari. Le pasticche, dunque, risultavano essere medicinali non autorizzati e potenzialmente pericolosi per la salute pubblica.

Arresto e misura cautelare

Dopo la formalizzazione dell’arresto, l’uomo è stato accompagnato presso la propria abitazione in regime di Arresti Domiciliari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria competente. È stato sottolineato che il 31enne è attualmente solo indiziato di delitto e la sua posizione sarà valutata in sede giudiziaria, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza.

