Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per evasione a Ferentino, dove un uomo di 45 anni è stato sorpreso fuori dalla propria abitazione, nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari. L’uomo è stato rintracciato nel centro cittadino e successivamente trasferito presso la Casa Circondariale di Frosinone. L’operazione è stata condotta dai militari del NORM-Aliquota Radiomobile della Compagnia di Anagni.

Il controllo dei Carabinieri e la scoperta dell’evasione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’intervento è avvenuto quando la Gazzella del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Anagni si è recata presso l’abitazione del 45enne a Ferentino per verificare il rispetto della misura cautelare degli arresti domiciliari. Dopo aver bussato alla porta e constatato l’assenza dell’uomo, i militari hanno immediatamente avviato le ricerche.

La ricerca e il rintraccio nel centro cittadino

Le ricerche si sono concentrate nelle vie del centro della città di Ferentino, dove l’uomo è stato individuato e fermato dai Carabinieri. Il soggetto, che avrebbe dovuto trovarsi nella propria abitazione in regime di arresti domiciliari, è stato quindi arrestato con l’accusa di evasione.

Le procedure dopo l’arresto

Al termine delle formalità di rito, il 45enne è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Frosinone. L’uomo, già destinatario di una misura cautelare, dovrà ora rispondere del reato contestato davanti all’autorità giudiziaria.

IPA