Ferie non godute dovranno essere pagate ai dipendenti pubblici, la svolta con la nuova legge: cosa cambia

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Una nuova legge ha stabilito che anche i dipendenti pubblici potranno avere un indennizzo per le ferie non godute. Arriverà al termine del rapporto di lavoro, ma solo se il lavoratore non è stato messo nelle condizioni di utilizzarle. La prova di questo requisito, però, ricadrà sul datore di lavoro. Questa possibilità era stata eliminata nel 2012 ma diverse sentenze di tribunale l’avevano indebolita.

La nuova legge sulle ferie non godute nella Pa

Lo scorso 6 ottobre è stata promulgata in Gazzetta Ufficiale una nuova legge che permette ai dipendenti pubblici di ottenere un rimborso per le ferie arretrate non godute.

Questa possibilità era stata eliminata nel 2012 per permettere allo Stato di risparmiare, ma diverse sentenze della Cassazione avevano indebolito la norma e il Parlamento ha quindi deciso di abrogarla.

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Il principio è quello che il riposo dal lavoro è un diritto inviolabile e quindi, nel caso in cui non venga goduto, deve essere rimborsato.

Chi può ottenere le ferie non godute

Ci sono però dei paletti precisi. I dipendenti pubblici non possono infatti decidere semplicemente di non andare in ferie per avere uno stipendio più alto.

Le ferie non godute devono essere una conseguenza delle condizioni di lavoro. Ad esempio, un dipendente pubblico che lavora in un ufficio sotto organico che non può andare in ferie per via del troppo lavoro.

Starà però alla Pa stessa dimostrare che le ferie non godute non siano frutto di una scelta del dipendente. Il lavoratore non deve provare nulla e si presume che, se non ha utilizzato le proprie ferie, sia a causa delle circostanze in cui lavorava.

Si possono avere i rimborsi delle ferie arretrate?

Il rimborso delle ferie non godute arriverà soltanto nel momento in cui il dipendente cesserà definitivamente di lavorare per la pubblica amministrazione, o perché arrivato alla pensione, o perché ha deciso di entrare nel settore privato.

La nuova legge si applica solo alle ferie che sono state maturate a partire dal 7 ottobre 2026. Questo non vuol dire che le ferie non godute tra il 2012 e il 2026 siano perdute.

La loro monetizzazione, però, non sarà automatica. Il dipendente dovrà fare ricorso in modo da utilizzare le sentenze della Cassazione che avevano riscontrato problemi nella vecchia legge.