Un cittadino ghanese di 24 anni è stato arrestato e condotto in carcere a seguito di reiterate condotte violente e della violazione del divieto di dimora nella provincia di Cremona. L’uomo era già stato fermato in precedenza per resistenza a pubblico ufficiale e reati contro il patrimonio. La misura cautelare è stata aggravata dopo che il soggetto è stato nuovamente rintracciato nel centro cittadino.

Arrestato 24enne vicino Cremona

L’arresto è avvenuto nei giorni scorsi a seguito di una serie di episodi che hanno visto protagonista il cittadino ghanese.

L’uomo era già stato arrestato in flagranza la sera del 30 dicembre 2025 da una pattuglia delle Volanti della Questura di Cremona dopo aver opposto resistenza durante un controllo di polizia nei pressi di un parco del centro cittadino.

La prima aggressione e l’arresto

Durante il controllo il giovane si è mostrato subito insofferente, arrivando in pochi minuti a oltraggiare gli agenti e a spintonarli. In particolare ha colpito al volto uno degli operatori di polizia.

Nel corso delle operazioni di contenimento il capo pattuglia è caduto a terra riportando lesioni al ginocchio che hanno richiesto cure mediche. Dopo essere stato dichiarato in stato di arresto il cittadino ghanese è stato condotto in Questura dove ha danneggiato la portiera dell’auto di servizio con dei calci.

Comportamenti violenti anche in Questura

La condotta aggressiva è proseguita anche durante la notte mentre l’uomo era trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura di Cremona.

Qui ha continuato a colpire con calci lo stipite della porta della stanza causando ulteriori danneggiamenti.

Il divieto di dimora e la nuova violazione

A seguito del giudizio direttissimo al cittadino ghanese è stata applicata la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Cremona. Tuttavia la sera del 3 gennaio l’uomo è stato nuovamente rintracciato da una volante della Questura nel centro cittadino dopo uno screzio con tre minorenni.

In quell’occasione avrebbe sottratto a uno dei ragazzi un cellulare, degli auricolari e due sigarette elettroniche venendo così denunciato a piede libero per reati contro il patrimonio.

L’aggravamento della misura cautelare

Alla luce delle reiterate condotte violente e dell’inottemperanza al divieto di dimora la Squadra Mobile di Cremona ha trasmesso un’informativa all’Autorità Giudiziaria locale.

Quest’ultima ha disposto l’aggravamento della misura cautelare, ordinando la custodia in carcere. Il cittadino ghanese è stato rintracciato il 7 gennaio e condotto in carcere dalla Squadra Mobile di Cremona.

Le conseguenze amministrative

Essendo titolare di carta di soggiorno per Protezione Speciale, nei confronti dell’uomo sono state avviate le procedure per la revoca dello status di rifugiato da parte dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Cremona.

Inoltre il Questore ha emesso un provvedimento di Foglio di Via Obbligatorio per 4 anni.

