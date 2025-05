Ferisce la compagna con il coltello perché è incinta, lei fugge in strada a Faenza: arrestato

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un cittadino straniero è stato arrestato a Faenza per il reato di lesioni aggravate. L’episodio è avvenuto qualche sera fa quando una Volante del Commissariato di Faenza è intervenuta presso un’abitazione del centro cittadino in seguito a una segnalazione al 112. Una donna ferita è stata vista in strada e successivamente trasportata via in ambulanza.

Intervento della Polizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, giunti sul posto, gli agenti hanno identificato un uomo all’interno della residenza. Lo straniero, già noto alle forze dell’ordine, ha dichiarato che la donna si sarebbe ferita con un coltello durante un tentativo di autolesionismo, avvenuto dopo una lite accesa tra i due.

Indagini e arresto

Gli accertamenti della Polizia hanno rivelato che le frequenti discussioni tra la coppia erano legate allo stato di gravidanza della donna. Le indagini hanno portato alla luce che la ferita è stata inflitta dal compagno con un preciso intento delittuoso. Alla luce dei precedenti specifici dell’uomo, che evidenziano un’indole violenta, è stato arrestato per lesioni aggravate.

Misure cautelari

All’esito dell’udienza di convalida, l’uomo è stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa e all’obbligo di presentazione quotidiana all’ufficio di Polizia. Maggiori dettagli sull’evento sono disponibili sul sito della Polizia di Stato.

