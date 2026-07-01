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Eseguito un arresto per violenza domestica e violazione di provvedimento a Padova: un cittadino cubano di 37 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti di maltrattamenti in famiglia, è stato fermato dopo aver ignorato il divieto di avvicinamento disposto dal Pubblico Ministero a seguito di gravi episodi di aggressione e minacce nei confronti della compagna e del figlio minore.

La ricostruzione dei fatti: escalation di violenza

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio nella tarda serata di lunedì 29 giugno, quando la Sala Operativa della Questura di Padova ha ricevuto una richiesta di aiuto da parte di una donna. La vittima, spaventata dal comportamento del convivente, aveva deciso di lasciare la propria abitazione insieme al figlio di 12 anni.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, la relazione tra la donna e il cittadino cubano, iniziata circa otto mesi fa, era degenerata nelle ultime settimane. La vittima ha raccontato agli operatori di aver subito aggressioni fisiche, minacce e intimidazioni ripetute. In più occasioni sarebbe stata colpita con schiaffi e pugni, mentre in altre avrebbe ricevuto minacce particolarmente gravi, come quella di essere sfregiata al volto con una lama. Alcuni di questi episodi sarebbero avvenuti anche davanti al figlio minore.

La situazione è precipitata il giorno precedente, durante una gita in provincia di Padova, quando una discussione sulla fine della relazione è sfociata in una nuova aggressione. L’uomo avrebbe rotto una lattina di birra e tentato di colpire la compagna con i frammenti taglienti, provocandole escoriazioni alle mani e a una gamba. La donna è riuscita a mettersi in salvo rifugiandosi presso altre persone presenti.

La notte dell’intervento: minacce e paura

La sera successiva, la tensione è ulteriormente aumentata. L’uomo avrebbe urlato e insultato pesantemente il figlio della donna, inducendo la madre a lasciare nuovamente l’abitazione e a chiamare il 113. Durante l’intervento delle Volanti, la donna ha ricevuto numerose telefonate dal convivente, alcune delle quali contenenti ulteriori minacce, ascoltate direttamente dagli agenti.

Mentre gli operatori erano ancora con la vittima, la donna ha notato il compagno aggirarsi nei pressi dell’abitazione a bordo della propria auto, apparentemente alla ricerca della famiglia. Gli agenti hanno quindi deciso di accompagnare la donna a casa per verificare la situazione, trovando l’uomo nascosto dietro un armadio sul terrazzino. L’uomo ha negato ogni addebito, sostenendo che la compagna stesse inventando tutto.

L’identificazione e la denuncia

Entrambe le parti sono state condotte in Questura per ulteriori accertamenti. L’uomo è stato identificato come cittadino cubano di 37 anni, già gravato da un precedente per maltrattamenti in famiglia risalente al 2024. Nel corso della notte, la donna ha formalizzato una querela dettagliando i numerosi episodi di maltrattamenti, aggressioni e minacce subiti, manifestando forte preoccupazione per la propria incolumità e quella del figlio.

Il provvedimento di allontanamento e la sua violazione

Alla luce del quadro emerso, il Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Padova ha disposto l’allontanamento d’urgenza dell’uomo dalla casa familiare, con divieto di avvicinamento alla vittima. Il provvedimento è stato notificato immediatamente dagli agenti, che hanno illustrato all’indagato le conseguenze penali di una eventuale violazione.

Tuttavia, la vicenda non si è conclusa. Poco dopo le 5.30 del mattino di martedì 30 giugno, la donna ha segnalato alla Sala Operativa che il convivente si trovava nuovamente presso l’abitazione, nonostante il divieto appena notificato. Gli agenti delle Volanti sono intervenuti rapidamente, sorprendendo l’uomo all’interno della corte privata della casa. L’indagato, non avendo più le chiavi, aveva scavalcato la recinzione e stava tentando insistentemente di farsi aprire, bussando a porte e finestre e inviando messaggi e telefonate.

L’arresto e le conseguenze

La donna, ancora una volta intimorita, ha richiesto l’intervento della Polizia. L’uomo ha dichiarato di essere tornato solo per recuperare alcuni effetti personali prima di andare al lavoro, ammettendo però di essere consapevole del provvedimento a suo carico. Accertata la violazione della misura cautelare, gli agenti hanno proceduto all’arresto in flagranza per il reato previsto dall’articolo 387-bis del Codice Penale. Dopo le formalità di rito, il Pubblico Ministero ha disposto la traduzione dell’arrestato presso la Casa Circondariale di Padova, in attesa dell’udienza di convalida.

IPA