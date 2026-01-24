Ferisce la madre con lo sparachiodi a Caselle vicino Torino, spunta un audio, "ammazzo lei e mia sorella"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Avrebbe confessato le sue volontà a un amico, prima di ferire la madre con uno sparachiodi nella sua abitazione a Caselle, alle porte di Torino. Repubblica ha pubblicato un audio inedito che Paolo Ferri avrebbe inviato a un amico poche ore prima dell’aggressione: “Ammazzo mia madre e mia sorella”. La donna, 65 anni, si trova ricoverata al San Giovanni Bosco in condizioni gravissime.

L’audio inedito

Come anticipato, Repubblica ha pubblicato materiale inedito sul caso che ha scosso la comunità di Caselle dove Paolo Ferri, 40 anni, ha ferito la madre con una pistola sparachiodi.

Il quotidiano ha ottenuto il materiale da un amico di Ferri, che il 40enne chiama “Grazia'”. L’audio è stato inviato alle 22 di venerdì 23 gennaio, poche ore prima dell’aggressione.

Nell’audio Ferri confessa all’amico di essere “tornato a fare il co***one”, ovvero “a bere” rischiando “il coma etilico“. In casa “c’è una situazione di me***a” in quanto “i miei familiari mi distruggono“. Nello stesso audio il 40enne riferisce di essersi sfogato con un’amica della madre alla quale avrebbe detto: “Ammazzo mia madre e mia sorella”.

L’amica della madre, quindi, avrebbe riferito tutto alla diretta interessata. “Ecco perché ho bevuto”, spiega infine Ferri nell’audio inviato all’amico.

Parla un amico di Paolo Ferri

La vicenda è ormai nota. Alle 3 della notte tra il 23 e il 24 gennaio Paolo Ferri ha chiamato il 112 e ha detto: “Venite, ho sparato a mia madre. Non ce la facevo più”. Accanto a via Torino 90, dove si sono svolti i fatti, c’è un bar in cui l’inviato di Repubblica ha avvicinato l’amico che ha fornito l’audio inedito.

Paolo, “Paolino” come lo chiamano i confidenti, “aveva dei problemi in famiglia” dice l’amico, “ma non immaginavo che sarebbe arrivato a tanto”.

La madre ferita con uno sparachiodi nell’abitazione a Caselle

Paolo Ferri, agricoltore, è stato arrestato per tentato omicidio. La madre, Luciana Cat Berro, è stata ferita nella cascina in cui la famiglia vive ed è stata trasportata all’ospedale San Giovanni Bosco, dove è ricoverata in prognosi riservata.

Secondo le indiscrezioni la 65enne è arrivata al nosocomio in codice rosso con un grave trauma cranico. Le sue condizioni restano gravi.