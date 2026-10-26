Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un uomo è stato fermato per lesioni personali aggravate dopo aver ferito al braccio un altro cittadino con una scheggia di bottiglia. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’aggressione è avvenuta nel parcheggio della stazione di Torino Porta Nuova; il sospettato, cittadino straniero irregolare in Italia, è stato rintracciato poco dopo e portato in carcere.

Torino, aggressione in stazione

L’intervento è scattato intorno alle 19.15, quando un agente della Polizia Ferroviaria, alla fine del turno, ha notato una persona a terra, quasi esanime e con una ferita sanguinante al braccio sinistro. Il poliziotto ha prestato i primi soccorsi e il ferito è stato poi accompagnato all’ospedale Mauriziano di Torino.

Le indagini e il fermo

Le verifiche condotte dal personale del Settore Operativo e dalla Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento Polfer hanno permesso di ricostruire l’accaduto. Esaminando le immagini delle telecamere della stazione, gli investigatori hanno individuato il presunto autore: durante una colluttazione, avrebbe raccolto una bottiglia di vetro, l’avrebbe rotta a terra e avrebbe colpito la vittima al braccio con una scheggia, prima di fuggire.

Nel corso della notte gli agenti hanno rintracciato l’uomo non lontano dal luogo dell’aggressione. Indossava abiti diversi da quelli ripresi durante l’episodio, ma nello zaino aveva ancora i vestiti sporchi di sangue che avrebbe usato in precedenza.

La misura cautelare

Considerati gli elementi raccolti e la gravità delle lesioni, l’uomo è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria e accompagnato alla Casa circondariale “Lorusso e Cutugno”. È rimasto a disposizione dell’autorità giudiziaria, che in seguito ha disposto la custodia cautelare in carcere.

IPA