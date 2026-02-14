Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due arresti, questo il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato che ha portato alla luce un’attività di spaccio e detenzione illegale di armi nelle campagne tra Torre Vado e Morciano di Leuca, nel territorio di Lecce. Un 33enne di Taviano e una 26enne di Taurisano sono stati fermati e condotti in carcere dopo essere stati trovati in possesso di droga, armi rubate e munizioni. L’operazione è stata condotta nella giornata di ieri dalla Polizia di Stato, come reso noto nel comunicato ufficiale.

Due arresti in provincia di Lecce

Le indagini sono partite alcune settimane fa, quando il personale del Commissariato di P.S. Taurisano della Questura di Lecce ha ricostruito una possibile attività di spaccio di sostanze stupefacenti in una casa situata nelle campagne tra Torre Vado e Morciano di Leuca. Gli investigatori sospettavano inoltre che all’interno dell’abitazione potesse essere nascosta un’arma da fuoco.

Dopo un’attenta attività di appostamento e osservazione, gli agenti hanno individuato la casa sospetta e hanno atteso il momento più opportuno per intervenire. Una volta giunti nei pressi dell’abitazione sono stati inizialmente scambiati per potenziali acquirenti dal 33enne, che ha fatto loro cenno di fermarsi davanti all’ingresso. Tuttavia, quando l’uomo ha riconosciuto gli operatori di polizia, questi si sono qualificati e gli hanno intimato di fermarsi. L’uomo ha tentato la fuga verso l’interno della casa, riuscendo a chiudere violentemente la porta e provocando lievi lesioni a uno degli agenti nel tentativo di ostacolare l’ingresso.

Nonostante la resistenza opposta i poliziotti sono riusciti a entrare nell’abitazione dopo pochi minuti, mettendo in sicurezza sia l’uomo che la donna, che si trovava già all’interno.

Il sequestro di droga, armi e denaro

Durante la perquisizione domiciliare gli agenti hanno rinvenuto all’interno di un comò della camera da letto un fucile a canne mozzate doppietta calibro 12, risultato rubato a Racale, insieme a 20 cartucce a palla unica calibro 12 e un passamontagna. Nel locale cucina sono stati trovati soldi contanti per la somma totale di 50 euro, sostanza stupefacente del tipo cocaina per un totale di 10,28 grammi, 2 cristalli di crack del peso di 0,30 grammi, 3 bilancini di precisione e materiale per il confezionamento.

I due giovani sono stati arrestati e tradotti presso il carcere di Borgo San Nicola, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, con le accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione illegale di armi e munizioni, ricettazione, alterazione di arma, resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni.

IPA