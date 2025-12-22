Ferita in centro a Palermo da un colpo di fucile, 21enne fermato confessa di aver sparato per errore

La Squadra Mobile ha arrestato un 21enne. Sarebbe stato lui a sparare il colpo di fucile che a Palermo ha ferito Valentina Peonio, 33 anni, mentre si trovava in piazza Nascè. Il giovane è ora indagato per detenzione di arma clandestina. Agli uomini della Questura ha raccontato che il colpo sarebbe partito per errore mentre mostrava l’arma a un’amica all’interno di un’auto. Contro di lui ci sarebbero “gravi indizi di reato”, fanno sapere gli investigatori.

Arrestato un 21enne

Dopo aver sparato avrebbe sotterrato l’arma in un terreno vicino alla sua abitazione. Dopo l’arresto ha indicato agli uomini della Squadra Mobile il punto esatto in cui l’aveva nascosta.

Come anticipato, infatti, la polizia ha arrestato un 21enne accusato di aver esploso il colpo di fucile che nella notte tra sabato 20 e domenica 21 dicembre ha ferito una donna di 33 anni, Valentina Peonio, mentre si trovava in piazza Nascè a Palermo.

Un 21enne è stato arrestato a Palermo dopo il ferimento di una donna in piazza Nascè: dopo il gesto ha nascosto il fucile in un terreno

Come apprende Adnkronos, l’arresto è avvenuto “al termine di una ininterrotta e serrata azione investigativa della Squadra Mobile della questura di Palermo” coordinata dalla Procura della Repubblica.

Contro il 21enne, che verrà avviato al carcere, ci sarebbero “gravi indizi di reato”. Ulteriori indagini sono in corso.

Un colpo di fucile “per errore”

Agli investigatori il 21enne ha raccontato che il colpo sarebbe partito per errore, mentre si trovava all’interno di un’auto intento a mostrare l’arma a un’amica.

La Procura di Palermo gli ha contestato il reato di porto abusivo di armi, lesioni e spari in luogo pubblico. Lo riporta l’Ansa.

Cos’è successo a Palermo

I fatti risalgono alle 2 del mattino di domenica 21 dicembre. Secondo la ricostruzione degli investigatori riportata dall’Ansa, la vittima Valentina Peonio si trovava con un’amica in piazza Nascè, nei pressi di via Quintino Sella. In un’auto sedeva il 21enne insieme a un’amica.

Mentre la 33enne si avviava verso la propria auto il giovane avrebbe imbracciato l’arma per mostrarla all’amica, e in quel momento sarebbe partita l’esplosione. Il colpo ha raggiunto la vittima alla spalla. Il 21enne quindi sarebbe uscito dall’auto e avrebbe raggiunto Peonio per scusarsi, dopodiché – scrive Ansa – sarebbe tornato all’auto e si sarebbe dato alla fuga.