Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Cinque ragazzi ricoverati di cui due in condizioni gravissime in seguito a un incidente avvenuto a Ponte di Legno, nel Bresciano. I feriti sono tutti giovani bresciani di età compra tra i 19 e i 22 anni, rimasti coinvolti nello schianto contro un albero dell’auto su cui erano a bordo. Il gruppo di amici stava rientrando da una serata, in corso i rilievi per chiarire le cause dell’uscita fuori strada.

L’incidente in provincia di Brescia

Secondo quanto riportato da Ansa, l’incidente si è verificato intorno alle due della notte tra sabato 28 e domenica 29 novembre nel territorio del comune di Ponte di Legno, in provincia di Brescia.

Il gruppo, tutti giovani bresciani tra i 19 e i 22 anni, stavano rincasando lungo la statale 42 da una serata passata nella località turistica dell’Alta Valcamonica, quando, per cause ancora in fase di accertamento, il Suv su cui stavano viaggiano è finito contro un albero.

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I soccorsi a Ponte di Legno

Partiti i soccorsi, sul posto sono arrivate le squadre dei Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Vezza d’Oglio ed Edolo per tirare fuori i ragazzi dall’abitacolo.

Nell’impatto la parte anteriore del Suv è stata completamente distrutta e la vettura si è accartocciata, ma tutti e cinque sono stati estratti vivi dalle lamiere.

Oltre a tre ambulanze, carabinieri e polizia, sul luogo dell’incidente è stato richiesto l’intervento di tre elicotteri, arrivati da Brescia, Trento e Sondrio, per il trasferimento d’urgenza in ospedale dei feriti.

Gravissimi due ragazzi

Due dei ragazzi, il conducente di 19 anni e un passeggero, sono stati trasportati in eliambulanza all’ospedale Civile di Brescia e al Santa Chiara di Trento, dove sarebbero ricoverati in gravissime condizioni, con prognosi riservata.

Avrebbero riportato ferite più lievi gli altri tre, curati negli ospedali bresciani.

Le forze dell’ordine sono al lavoro sugli accertamenti per ricostruire le ragioni che hanno portato il guidatore a perdere il controllo del Suv.

Da quanto ricostruito dalla stampa locale, a causare l’uscita fuori strada dell’auto sarebbe stato probabilmente il ghiaccio che si è formato sull’asfalto per le basse temperature.