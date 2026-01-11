Ferito a colpi di machete vicino l’università, grave un ventenne a Bologna. In 8 contro 1 nella lite tra gang
Un ventenne è stato aggredito a colpi di machete in una lite tra gang rivali. In pieno giorno, vicino l’università di Bologna
Una scena sconcertante quella cui hanno assistito i passanti del centro di Bologna. In pieno giorno, in via De Rolandis, poco lontano dall’università, si è svolta una violenta lite tra gang rivali, probabilmente per motivi legati allo spaccio di droga. Ad avere la peggio un ragazzo di vent’anni, aggredito da più persone a colpi di machete. In gravi condizioni a causa delle numerose e profonde ferite, si trova ricoverato nel reparto di rianimazione.
Scontro tra gang in centro a Bologna
Nel tardo pomeriggio di sabato 10 gennaio, un violento scontro si è consumato in una delle zone più frequentate di Bologna.
I passanti presenti alla scena raccontano di un inseguimento, coltelli alla mano, iniziato in via Zamboni e conclusosi in via De Rolandis.
Si parla di uno scontro tra più persone, almeno una decina, conclusosi con un solo uomo a terra su cui hanno infierito in gruppo.
Gli inquirenti della compagnia di Bologna Centro ipotizzano uno scontro tra bande rivali, forse nel contesto dello spaccio di stupefacenti.
Ventenne ferito a colpi di machete
A seguito dello scontro, un ragazzo di 20 anni di origini tunisine è stato ritrovato privo di sensi sull’asfalto di via De Rolandis.
L’uomo presentava la guancia squarciata, una profonda ferita alla testa e un’altra, lunga 25 cm, al fianco sinistro.
Nel corpo aveva ancora conficcata parte della lama di quello che si ipotizza essere un machete.
La vittima è stata portata all’ospedale Maggiore in codice rosso e, operata nel corso della notte, si trova in rianimazione in prognosi riservata.
I commenti della politica
La vicenda di Bologna è finita nel mirino della politica, con gli esponenti della destra e della sinistra su posizioni contrastanti.
Invita a “evitare polemiche e strumentalizzazioni” il deputato del Pd Andrea De Maria, che chiede di “rendere più efficace la legislazione in materia di contrasto allo spaccio di droga”.
Secondo De Maria, l’episodio sottolinea “l’esigenza di rafforzare gli organici e le dotazioni di mezzi delle forze dell’ordine nella nostra città”.
Si scaglia invece contro le “scelte buoniste e permissiviste del Comune” il capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia, Galeazzo Bignami.
Bignami non manca di sottolineare la presenza di “nord africani ed extracomunitari” nella rissa, denunciando lo “stato di totale abbandono e di assenza di controllo in cui ormai si trovano ampie parti della città”.