Una coppia, già nota alle forze dell’ordine, è stata denunciata ad Augusta per aver sottratto le mance destinate al personale di bar e ristoranti. I fatti sono avvenuti nel mese di giugno, quando diversi locali di Augusta e della frazione di Brucoli sono stati presi di mira. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, i due agivano con un preciso modus operandi, riuscendo a portare via parecchie centinaia di euro.

La dinamica dei furti: un collaudato stratagemma

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la coppia composta da un uomo e una donna ha colpito numerosi bar e ristoranti di Augusta e della frazione di Brucoli nel mese di giugno. I due entravano nei locali senza consumare nulla e, dopo pochi minuti, si allontanavano. Solo successivamente i titolari si accorgevano che dai banconi erano spariti i contenitori delle mance, solitamente lasciati a disposizione dei clienti per premiare il lavoro del personale.

Il tam tam sui social e le prime denunce

La notizia dei furti si è rapidamente diffusa tra i commercianti grazie a un passaparola sui social network. Questo ha permesso di mettere in guardia altri esercenti che ancora non avevano subito la visita della coppia. Le prime denunce sono state presentate presso il Commissariato di Augusta, dando così il via alle indagini da parte degli investigatori.

Le indagini e l’identificazione dei responsabili

Gli agenti hanno subito visionato le immagini dei sistemi di videosorveglianza interna dei locali colpiti. Dalle riprese è emerso che la modalità d’azione era sempre la stessa: l’uomo entrava per primo, seguito dalla donna che, con la scusa di chiedere informazioni, distraeva il titolare. In questo modo, il complice riusciva a prelevare i barattoli metallici contenenti le mance e a occultarli rapidamente prima di uscire dal locale.

L’auto e i precedenti della coppia

Proseguendo con le indagini, i poliziotti sono riusciti a risalire all’autovettura utilizzata per compiere i furti. Gli accertamenti hanno permesso di identificare un uomo e una donna residenti in un Comune della provincia di Catania. Entrambi risultano avere precedenti di polizia per furti commessi con modalità simili ai danni di esercizi commerciali in altre province.

La denuncia e le conseguenze legali

I due sono stati denunciati per il reato di furto aggravato, avendo sottratto parecchie centinaia di euro ai danni dei lavoratori dei locali. La loro posizione è ora al vaglio dell’Autorità Giudiziaria, che dovrà valutare le responsabilità e decidere eventuali provvedimenti. Va ricordato che, secondo la legge, i due non possono essere considerati colpevoli fino a una eventuale sentenza di condanna definitiva.

Il possibile divieto di ritorno in provincia

La Divisione Anticrimine della Questura di Siracusa sta già valutando l’emissione di un provvedimento di divieto di ritorno in provincia, che potrebbe essere firmato dal Questore. Questa misura, se adottata, impedirebbe ai due indagati di tornare a Siracusa e provincia, tutelando così gli esercenti locali da ulteriori episodi analoghi.

Un danno morale oltre che economico

Il reato commesso dalla coppia è stato definito particolarmente odioso dal punto di vista morale. Le somme sottratte dai salvadanai rappresentavano infatti il premio del duro lavoro del personale dei bar e ristoranti, spesso un importante arrotondamento di stipendi non elevati. Il gesto ha quindi colpito non solo il portafoglio, ma anche la dignità dei lavoratori che contavano su quelle mance come riconoscimento del loro impegno quotidiano.

La reazione della comunità e l’importanza della collaborazione

L’episodio ha suscitato indignazione tra i commercianti e la comunità locale, che si è mobilitata per segnalare tempestivamente i furti e fornire elementi utili alle indagini. La collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine si è rivelata fondamentale per identificare i responsabili e interrompere la serie di reati che aveva messo in allarme l’intera zona.

Conclusioni

La vicenda di Augusta e Brucoli mette in luce l’importanza della prevenzione e della tempestiva denuncia dei reati. Grazie all’impegno della Polizia e alla solidarietà tra commercianti, è stato possibile individuare e denunciare i responsabili di una serie di furti aggravati che hanno colpito il tessuto economico e sociale della zona. Resta ora da attendere le decisioni dell’Autorità Giudiziaria e della Questura di Siracusa per le eventuali misure restrittive nei confronti dei due indagati.

