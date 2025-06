Fermata lite armata tra minorenni ad Avellino, tragedia sfiorata: tempestivo intervento della polizia

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due denunce per porto illegale di armi ad Avellino. Nel primo pomeriggio di ieri, due giovani minorenni sono stati fermati nei giardini pubblici della città mentre erano in procinto di iniziare una lite armata.

Intensificazione dei controlli

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, le forze dell’ordine hanno intensificato i servizi di polizia giudiziaria nell’ambito delle iniziative per il benessere giovanile, promosse dal Prefetto di Avellino il 18 Febbraio 2025. L’obiettivo è prevenire situazioni di disagio tra i giovani, coinvolgendo scuole, famiglie e territorio nella promozione della legalità e della cittadinanza attiva.

Intervento nei giardini pubblici

Nel contesto di questi controlli, nel primo pomeriggio di ieri, il personale della Squadra Volante ha bloccato due giovani minorenni nei giardini pubblici a ridosso del centro di Avellino. I ragazzi, armati di coltello, stavano per iniziare una lite che avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche. La prontezza dell’intervento ha evitato il peggio.

Denuncia e provvedimenti

Condotti in ufficio, i due giovani sono stati denunciati per porto illegale di armi e affidati ai rispettivi genitori. La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli è stata informata dell’accaduto. Nei confronti dei due è in corso il procedimento amministrativo per l’irrogazione del cosiddetto Daspo urbano.

Per ulteriori dettagli sulla città di Avellino.

IPA