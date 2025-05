Fermate lungo la statale con l’auto piena di cosmetici rubati, arrestate tre persone ad Antrodoco

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di tre arresti il bilancio di un’operazione dei Carabinieri ad Antrodoco, dove tre cittadini stranieri sono stati fermati per furto aggravato continuato. L’intervento è avvenuto durante un controllo di routine lungo la S.S. 17.

Il controllo e l’arresto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’attenzione dei militari è stata attirata da un’autovettura sospetta in transito. Dopo aver fermato il veicolo, gli occupanti, tre uomini di 27, 25 e 19 anni, sono stati identificati. Tutti erano privi di fissa dimora e con precedenti per reati contro il patrimonio.

La perquisizione e il ritrovamento

Non avendo fornito spiegazioni plausibili sulla loro presenza ad Antrodoco, i Carabinieri hanno proceduto a una perquisizione. Sono stati rinvenuti numerosi prodotti cosmetici e articoli per l’igiene, risultati rubati poco prima in alcuni negozi de L’Aquila.

Le conseguenze legali

I tre soggetti sono stati dichiarati in stato di arresto e condotti alla Stazione Carabinieri di Antrodoco per le formalità di rito. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale Carabinieri di Rieti, in attesa del rito direttissimo.

La merce recuperata

La merce recuperata, del valore di circa 2.000 euro, è stata sequestrata e sarà restituita ai legittimi proprietari. Si ricorda che il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.

