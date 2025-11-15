Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due uomini sono stati denunciati per ricettazione e uno di loro anche per tentata corruzione e false generalità, dopo essere stati fermati a bordo di un’auto rubata. L’episodio si è verificato nei giorni scorsi a Catania, durante un controllo notturno della Polizia di Stato, quando i sospetti hanno tentato di offrire 30 euro agli agenti per evitare le contestazioni.

Controllo notturno e scoperta dell’auto rubata

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è svolto durante una delle consuete attività di prevenzione e contrasto all’illegalità nei quartieri di Catania. Gli agenti della squadra volanti della Questura hanno fermato un’auto per un controllo di routine. Dopo aver inserito la targa nel database delle forze dell’ordine, è emerso che il veicolo era stato rubato a Trapani il giorno precedente, come denunciato dalla proprietaria.

L’identificazione dei fermati

A bordo dell’auto si trovavano due uomini: un catanese di 36 anni e un cittadino tedesco di 35 anni, domiciliato da tempo proprio a Trapani. Gli agenti hanno chiesto i documenti per procedere alle verifiche. Il 35enne ha fornito delle generalità che hanno insospettito i poliziotti, inducendoli a condurre entrambi negli uffici della Polizia Scientifica per accertamenti più approfonditi sull’identità.

Il tentativo di corruzione

Durante le verifiche, la vera identità del cittadino tedesco è stata accertata. A quel punto, l’uomo ha tentato di eludere le contestazioni offrendo 30 euro agli agenti, nel tentativo di corromperli e chiudere la vicenda senza conseguenze.

Le denunce e i reati contestati

I due uomini sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per ricettazione in concorso. Il 35enne tedesco ha ricevuto anche la denuncia per aver fornito false generalità e per istigazione alla corruzione.

