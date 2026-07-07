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È di tre arresti e 4,8 kg di cocaina sequestrati il bilancio di un’operazione antidroga condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Ferrara, con il supporto degli agenti di Novara. L’azione è stata portata a termine dopo un’attività di monitoraggio che ha permesso di individuare un laboratorio clandestino per la lavorazione della sostanza stupefacente.

Operazione antidroga: la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha avuto inizio nella giornata di mercoledì 1° luglio, quando la Squadra Mobile della Questura di Ferrara ha sottoposto a controllo un veicolo sospetto nell’ambito dei servizi di monitoraggio del territorio. A bordo dell’auto viaggiavano tre cittadini stranieri, che sono stati immediatamente posti sotto osservazione dagli agenti.

Le indagini sono proseguite con un’attività di sorveglianza che ha condotto gli investigatori fino a un paese del novarese, dove i tre uomini risultavano domiciliati. Grazie alla collaborazione tra la Squadra Mobile di Ferrara e quella di Novara, è stato possibile organizzare un intervento congiunto per procedere alle perquisizioni personali e domiciliari, come previsto dall’articolo 103 del DPR 309/90.

Il sequestro della droga e del laboratorio clandestino

Durante le perquisizioni, gli agenti hanno rinvenuto sostanza stupefacente del tipo cocaina per un totale di 3.679 grammi e pasta di cocaina per 1.153 grammi, raggiungendo così un peso complessivo di oltre 4,8 kg. Oltre alla droga, nell’appartamento utilizzato dagli arrestati sono stati trovati materiali e prodotti chimici impiegati per la lavorazione della pasta di coca, una pressa per il confezionamento, una macchina conta soldi e altri strumenti idonei alla preparazione della sostanza stupefacente.

Le accuse e il contesto dell’operazione

L’operazione, che si inserisce nell’ambito dei controlli costanti sul territorio per il contrasto allo spaccio e al traffico di sostanze stupefacenti, ha permesso di smantellare un vero e proprio laboratorio clandestino destinato alla produzione e al confezionamento della cocaina. I tre cittadini stranieri sono stati arrestati in flagranza di reato e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria.

L’operazione antidroga ha evidenziato l’efficacia della collaborazione tra le diverse articolazioni della Polizia di Stato. Il coordinamento tra la Squadra Mobile della Questura di Ferrara e quella di Novara si è rivelato fondamentale per il buon esito dell’intervento, che ha portato al sequestro di una notevole quantità di sostanza stupefacente e allo smantellamento di un laboratorio attrezzato per la produzione di droga.

IPA