Fermati di notte con attrezzi da scasso e centralina auto: tre denunciati, uno sarà espulso da Benevento

È di tre deferimenti il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Benevento, dove un gruppo di individui è stato fermato per il possesso di strumenti da scasso. L’intervento è avvenuto durante un controllo notturno del territorio, volto a prevenire i reati contro il patrimonio.

Il controllo notturno e la scoperta

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, durante le attività di prevenzione e controllo, il personale della Questura di Benevento ha individuato un’autovettura sospetta. A bordo del veicolo vi erano un 60enne montenegrino, un 33enne e una 39enne italiani, tutti con precedenti per reati contro il patrimonio. La perquisizione personale e veicolare ha portato alla scoperta di strumenti utili allo scasso, tra cui un dispositivo elettronico per connettersi ai sistemi di diagnosi degli autoveicoli.

Ulteriori verifiche e conseguenze

I tre individui sono stati condotti in Questura per ulteriori accertamenti. È emerso che il montenegrino alla guida del veicolo era sprovvisto di patente, una violazione per la quale era già stato sanzionato nel biennio precedente. Di conseguenza, i tre sono stati deferiti in stato di libertà per possesso di strumenti idonei all’effrazione, mentre il montenegrino è stato deferito anche per guida senza patente, essendo recidivo.

Misure di prevenzione e allontanamento

Ai tre soggetti è stata notificata la misura di prevenzione del Foglio di via Obbligatorio. Inoltre, all’esito degli accertamenti effettuati dall’Ufficio Immigrazione, all’uomo di nazionalità straniera è stato notificato l’ordine di allontanamento dal territorio nazionale, disposto dal Questore di Benevento.

Fonte foto: IPA