Due giovani sono stati arrestati per spaccio di sostanze stupefacenti a Catania. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato nella serata di ieri, quando i due sono stati fermati durante un controllo di routine in piazza Ghandi. Gli agenti hanno sequestrato oltre 350 grammi di marijuana e 20 grammi di cocaina già suddivisi in dosi, pronti per essere venduti. I due, originari di Gela e Capaci, sono stati sottoposti a misura cautelare dopo la convalida dell’arresto.

Il controllo di polizia e il fermo dei sospetti

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il blitz è scattato durante un ordinario posto di controllo in piazza Ghandi, nel cuore di Catania. Gli agenti della squadra volanti della Questura hanno notato un’autovettura sospetta con a bordo due giovani, un 26enne di Gela e un 24enne di Capaci. Dopo aver intimato l’alt, i poliziotti si sono subito accorti di un forte odore di marijuana proveniente dall’interno dell’auto, dettaglio che ha immediatamente insospettito le forze dell’ordine.

Il tentativo di giustificazione e la perquisizione

Alla richiesta di spiegazioni, i due giovani hanno tentato di giustificarsi dichiarando di aver fumato poco prima uno spinello. Tuttavia, la versione fornita non ha convinto gli agenti, che hanno deciso di procedere con una perquisizione personale e del veicolo. L’intuito degli operatori si è rivelato fondato: sotto il sedile del conducente è stato rinvenuto uno zaino contenente 43 bustine di marijuana per un totale di quasi 350 grammi e 23 bustine con 20 grammi di cocaina.

Il sequestro della droga e l’arresto

La sostanza stupefacente, già suddivisa in dosi e pronta per essere venduta ai potenziali acquirenti, è stata immediatamente sequestrata dagli agenti. I due giovani sono stati arrestati con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio in concorso. Come previsto dalla legge, per entrambi vige la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

Le misure cautelari e la convalida dell’arresto

Informato il Pubblico Ministero di turno, i due arrestati sono stati condotti nelle camere di sicurezza della Questura di Catania, in attesa del giudizio per direttissima. Il Giudice ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti di entrambi la misura cautelare dell’obbligo di dimora nei rispettivi Comuni di residenza, ovvero Gela e Capaci.

Il fenomeno dello spaccio in trasferta

L’episodio conferma come il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti coinvolga spesso giovani provenienti da altre città, che si spostano per vendere droga in centri urbani diversi da quelli di residenza. In questo caso, i due pusher avevano organizzato la trasferta a Catania con la droga già suddivisa in dosi, segno di una pianificazione accurata dell’attività illecita.

La risposta delle forze dell’ordine

Le forze dell’ordine continuano a intensificare i controlli sul territorio per contrastare il traffico e lo spaccio di droga, soprattutto nelle aree urbane più sensibili. L’operazione condotta in piazza Ghandi rappresenta un ulteriore segnale dell’impegno della Polizia di Stato nel prevenire e reprimere i reati legati agli stupefacenti.

Conclusioni

L’arresto dei due giovani pusher a Catania dimostra l’efficacia dei controlli di polizia e la necessità di mantenere alta l’attenzione sul fenomeno dello spaccio di droga, che continua a rappresentare una delle principali emergenze di sicurezza urbana.

