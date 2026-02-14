Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due cittadini italiani sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e violenza e resistenza a pubblico ufficiale nel corso di due distinte operazioni condotte dalla Polizia di Stato a Milano e nell’hinterland. Gli arresti sono avvenuti ieri pomeriggio e in serata, nell’ambito di un’attività di contrasto al commercio illegale di droga in diverse zone della città e dei comuni limitrofi.

Due arresti a Milano

Il primo intervento si è svolto nel pomeriggio, intorno alle 15. Gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Lorenteggio hanno seguito un uomo di 47 anni, già noto alle forze dell’ordine per un precedente arresto per droga avvenuto a fine gennaio. L’uomo, residente a Corsico (MI), è stato visto uscire dal proprio appartamento in via Cellini e salire sulla sua auto. Si è diretto prima verso la stazione dei Carabinieri per adempiere all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, misura imposta proprio a seguito del precedente arresto.

Successivamente il 47enne si è spostato a Settimo Milanese (MI) dove, in via Pastore, ha incontrato una donna con la quale ha effettuato uno scambio sospetto. Gli agenti, insospettiti, hanno fermato la donna e l’hanno trovata in possesso di una dose di cocaina che aveva appena acquistato dall’uomo. Alla vista dei poliziotti il 47enne ha tentato di darsi alla fuga reagendo con violenza: ha colpito gli agenti e li ha spinti contro le auto parcheggiate nel tentativo di scappare. Tuttavia, grazie all’intervento di altri poliziotti giunti in ausilio, l’uomo è stato bloccato e arrestato.

Il sequestro di droga e denaro

Durante la perquisizione della sua autovettura, effettuata anche con il supporto dell’unità cinofila della Polizia Locale, sono state rinvenute otto dosi di hashish e 1560 euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio. L’operazione ha permesso così di interrompere un’attività di commercio illegale di sostanze stupefacenti che coinvolgeva il 47enne, già sottoposto a misura cautelare.

Secondo arresto in serata: giovane fermato a Corsico

Intorno alle 20, sempre gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Lorenteggio hanno effettuato un secondo intervento, questa volta in via Marzabotto a Corsico (Milano). Qui è stato fermato un giovane italiano di 23 anni trovato in possesso di una dose di cocaina dal peso di 5,8 grammi e 790 euro in contanti.

La successiva perquisizione presso l’abitazione del 23enne a Cesano Boscone (MI) ha portato al sequestro di due bilancini di precisione, 50 misurini millimetrati intrisi di cocaina, un coltello da cucina di grandi dimensioni e altro materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi. All’interno della sua auto, grazie all’ausilio dell’unità cinofila della Polizia Locale, sono state trovate due dosi di hashish, sette involucri di cocaina e ulteriori 100 grammi di hashish.

Violenza contro gli agenti e arresto

Il giovane è stato condotto presso il commissariato di via Lorenteggio per gli accertamenti di rito. Durante le procedure ha reagito con violenza, colpendo più volte un poliziotto e tentando la fuga. Anche in questo caso il tentativo è stato prontamente sventato dagli agenti, che sono riusciti a bloccarlo e a procedere con l’arresto.

Il bilancio delle operazioni e le zone coinvolte

Le due operazioni, svoltesi tra il pomeriggio e la sera di ieri, hanno portato all’arresto di due persone e al sequestro di diverse quantità di sostanze stupefacenti e denaro contante. Gli interventi hanno interessato le aree di Milano, Corsico, Settimo Milanese e Cesano Boscone. L’ultima città citata, Cesano Boscone, è stata teatro della perquisizione domiciliare che ha permesso di rinvenire ulteriore materiale utile alle indagini.

Le accuse e il contrasto allo spaccio

Entrambi gli arrestati dovranno rispondere delle accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Le operazioni si inseriscono in un più ampio piano di contrasto al traffico di droga e alla criminalità legata allo spaccio nelle aree urbane e periferiche di Milano e provincia.

Le attività condotte dalla Polizia di Stato hanno consentito di interrompere due distinte situazioni di spaccio e di assicurare alla giustizia due persone responsabili anche di violenza contro gli agenti. Il sequestro di sostanze stupefacenti, denaro e materiale per il confezionamento rappresenta un ulteriore passo nella lotta al commercio illegale di droga nell’area metropolitana di Milano.

